Подарков от главы Владивостока в этом году не будет
Это — вынужденное решение властей
До празднования Нового года осталось немного, и один из вопросов, который обсуждается сегодня в родительских чатах, - будут ли бесплатные новогодние подарки для владивостокских детей, сообщает корреспондент РИА VladNews. В прошлые годы сладкие подарки вручали детям младшего возраста. Традиционно дети во Владивостоке получали по два подарка каждый: один — от главы города, один — от губернатора Приморского края. Однако уже в прошлом году администрация Владивостока от этой традиции отказалась. Не будет подарков и в этом году.
«Главная причина - нехватка бюджетных средств, - прокомментировали это решение в городской администрации. - Кроме того, необходимость проведения аукциона, в котором побеждает тот, кто предложит стоимость дешевле. Увы, таков федеральный закон о госзакупках. В итоге подарки за такую цену не устраивали родителей, были жалобы и много негатива. Поэтому принято решение отказаться от новогодних подарков. Тем не менее, администрация будет проводить к Новому году различные праздники, будет новогоднее оформление города».