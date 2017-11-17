Осьминог Хэнк остался жив после кладки яиц в Приморском океанариуме

Отложенные яйца оказались нежизнеспособными

11:54, 17 ноября 2017 Общество
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Прославившийся на всю Россию своим побегом их Приморского океанариума осьминог Хэнк остался жив после кладки  яиц, сообщает РИА VladNews.

Как сообщил специалист отдела по связям с общественностью Приморского океанариума, в природе самка, делая кладку, неотлучно охраняет свое «потомство», в результате чего перестает охотиться и есть, поэтому погибает. Поначалу осьминог Хэнк тоже жила впроголодь, но сотрудники океанариума кормили ее соседей, и спустя некоторое время самка тоже стала есть.

Стоит отметить, что кладка оказалась нежизнеспособной, специалисты не обнаружили эмбрионов в отложенных яйцах, так как она не была оплодотворена.

Напомним, осьминог Хэнк прославился в мае 2017 года, когда пытался сбежать из Научно-адаптационного корпуса Приморского океанариума, где он находился на карантине. Чуть позже выяснялось, что осьминог и вовсе является самкой.

Фото: Приморский океанариум 

 