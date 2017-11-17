Приморец оставил без интернета жителей одного из домов в Уссурийске По факту преступления возбуждено уголовное дело



В отдел полиции поступило сообщение от 59-летнего жителя Уссурийска, который сообщил о краже приемно-передающего устройства для интернета, размещенного на крыше его дома на улице Комсомольск, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявителя и возможных свидетелей. В ходе розыска был задержан 37-летний местный житель, который дал признательные показания.

Злоумышленник пояснил, что похитил устройство, которое ранее сам устанавливал. Похищенным распорядился по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.