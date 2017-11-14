В Приморье пропал подросток Родственники и близкие пропавшего просят помощи

В Приморье разыскивают подростка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпоиск.

Ковтун Александр, 2003года рождения ушел из дома в городе Лесозаводск вчера рано утром в МОБУ СОШ №7 (кшола г. Лесозаводска), и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 165-170 см., среднего телосложения, лицо овальное, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: чёрный длинный пуховик с капюшоном, чёрные брюки, кроссовки светло-горчичного цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Александра,

просим позвонить по телефонам:

8 (42355) 21-0-45, 24-1-00, 21-0-72 – МО МВД России «Лесозаводский» или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Фото: Примпоиск