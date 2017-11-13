Алексей Литвинов: Цены на продукты должны быть ниже! Тему высоких цен во Владивостоке неоднократно поднимал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко

Исполняющий обязанности главы Владивостока провёл совещание по вопросу снижения цен на продукты питания во Владивостоке. В ходе встречи Алексей Литвинов поставил задачу проработать все возможные меры снижения ценовой политики в краевом центре, сообщает РИА VladNews.

«Городские власти должны максимально способствовать, чтобы у жителей города была возможность приобретать качественные продукты питания по минимальным ценам», - отметил Литвинов.

Напомним, ранее тему высоких цен во Владивостоке неоднократно поднимал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

«Вы знаете, в первую очередь, я смотрю на продукты питания. А это ведь самое главное для россиян, когда есть все необходимые продукты, и цена на эти продукты нормальная. Если это так, то половину из положенного чиновники сделали для комфортного проживания граждан. А сейчас у нас цены сумасшедшие, конечно. А почему? Потому что мы кормим другие регионы, где хорошо развито сельское хозяйство, где добывают продукты и везут во Владивосток. Плюс ещё сдерживающий фактор - магазины, которые делают огромную наценку», - заявил Тарасенко на встрече с депутатами Думы Владивостока 30 октября.

В качестве одной из мер по снижению цен Алексей Литвинов выделил организацию социальных ярмарок, которые пользуются популярностью у жителей и гостей краевого центра. На сегодняшний день такие ярмарки проводятся на центральной площади Владивостока еженедельно с пятницы по субботу.

При этом по словам исполняющего обязанности главы Владивостока необходимо внести предложения по доработке нормативно-правовой базы, регулирующей организацию ярмарок, что позволит ещё тщательнее контролировать ценообразование.

Отметим, накануне вопрос снижения цен за счёт организации ярмарок поднимал и глава региона Андрей Тарасенко.

«Необходимо организовать встречу с торговыми сетями, они должны умерить аппетит, потому что 30% накрутки – это слишком много. Если не захотят, тогда будем думать над созданием краевой торговой сети, где приморские предприятия смогут торговать без огромных накруток», - отмечал врио губернатора.

Вместе с тем, в ходе совещания Алексей Литвинов также затронул тему возрождения программы «Город для людей», запущенной экс-главой Владивостока Игорем Пушкарёвым ещё в 2008 году. Главной целью программы была поддержка незащищённых слоёв населения. Однако, как показала практика, социальные точки продажи продуктов становились популярны среди всех жителей города, что также позитивно сказывалось и на выручке предпринимателей, сотрудничающих

с администрацией города в рамках программы «Город для людей».

«Перезапуск программы позволит не только улучшить социальное самочувствие горожан, но и стать выгодной формой маркетинга для торговых сетей, которые вынуждены тратить огромные деньги на рекламу. Повышение спроса на доступные продукты приведёт к покрытию всевозможных расходов, поэтому в выигрыше будут все», - отметил Литвинов.

Фото: vlc.ru