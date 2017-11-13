Алексей Литвинов: Цены на продукты должны быть ниже!

Тему высоких цен во Владивостоке неоднократно поднимал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко

12:21, 13 ноября 2017 Общество
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Исполняющий обязанности главы Владивостока провёл совещание по вопросу снижения цен на продукты питания во Владивостоке. В ходе встречи Алексей Литвинов поставил задачу проработать все возможные меры снижения ценовой политики в краевом центре, сообщает РИА VladNews.

«Городские власти должны максимально способствовать, чтобы у жителей города была возможность приобретать качественные продукты питания по минимальным ценам», - отметил Литвинов.

Напомним, ранее тему высоких цен во Владивостоке неоднократно поднимал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

«Вы знаете, в первую очередь, я смотрю на продукты питания. А это ведь самое главное для россиян, когда есть все необходимые продукты, и цена на эти продукты нормальная. Если это так, то половину из положенного чиновники сделали для комфортного проживания граждан. А сейчас у нас цены сумасшедшие, конечно. А почему? Потому что мы кормим другие регионы, где хорошо развито сельское хозяйство, где добывают продукты и везут во Владивосток. Плюс ещё сдерживающий фактор - магазины, которые делают огромную наценку», - заявил Тарасенко на встрече с депутатами Думы Владивостока 30 октября.

В качестве одной из мер по снижению цен Алексей Литвинов выделил организацию социальных ярмарок, которые пользуются популярностью у жителей и гостей краевого центра. На сегодняшний день такие ярмарки проводятся на центральной площади Владивостока еженедельно с пятницы по субботу.

При этом по словам исполняющего обязанности главы Владивостока необходимо внести предложения по доработке нормативно-правовой базы, регулирующей организацию ярмарок, что позволит ещё тщательнее контролировать ценообразование.

Отметим, накануне вопрос снижения цен за счёт организации ярмарок поднимал и глава региона Андрей Тарасенко.

«Необходимо организовать встречу с торговыми сетями, они должны умерить аппетит, потому что 30% накрутки – это слишком много. Если не захотят, тогда будем думать над созданием краевой торговой сети, где приморские предприятия смогут торговать без огромных накруток», - отмечал врио губернатора.

Вместе с тем, в ходе совещания Алексей Литвинов также затронул тему возрождения программы «Город для людей», запущенной экс-главой Владивостока Игорем Пушкарёвым ещё в 2008 году. Главной целью программы была поддержка незащищённых слоёв населения. Однако, как показала практика, социальные точки продажи продуктов становились популярны среди всех жителей города, что также позитивно сказывалось и на выручке предпринимателей, сотрудничающих
с администрацией города в рамках программы «Город для людей».

«Перезапуск программы позволит не только улучшить социальное самочувствие горожан, но и стать выгодной формой маркетинга для торговых сетей, которые вынуждены тратить огромные деньги на рекламу. Повышение спроса на доступные продукты приведёт к покрытию всевозможных расходов, поэтому в выигрыше будут все», - отметил Литвинов.

Фото: vlc.ru

 