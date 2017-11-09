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Спорт

«Лучу» дали еды и обещаний

В среду, 8 ноября, на домашнем поле «Луч-Энергия» играл с «Волгарем» из Астрахани. Матч, к сожалению, закончился нулевой ничьей. Гораздо интереснее оказались события, которые на этой неделе разворачивались вокруг самого владивостокского клуба. Болельщики на трибунах горячо обсуждали околоспортивные новости перед началом поединка.

Интрига завязалась еще 4 ноября, когда команда «Луча» на своем поле встречалась с «Химками». Начало поединка тогда задержалось на четверть часа: «желто-синие» не выходили на поле в знак протеста против многомесячных долгов по зарплате. А потом на итоговой пресс-конференции главный тренер нашей команды Жолт Хорняк объявил, что у футболистов нет денег даже на чай и воду после тренировок.

Болельщики накормили горячим супом футболистов

Первыми на помощь команде пришли самые обычные поклонники футбола. Несколько человек спонтанно объединились, скинулись, накупили продуктов и отправились на загородную базу «Луча» на Седанке. Для игроков и тренерского штаба этот визит стал полной неожиданностью. Хотя и приятной.

На базе накрыли столы. Дружеский обед завершился чаем с печеньем и фруктами. Один из футболистов признался, что уже и не помнил, когда в последний раз ел первое блюдо. Но он не удивлен гостинцами, поскольку не сомневался в широте души и щедрости жителей Владивостока. В целом хозяева пригородного учебно-тренировочного центра «Луча» остались довольны неожиданным нашествием гостей.

Сейчас болельщики обдумывают план следующего визита в тренировочный лагерь «желто-синих». Целью новой поездки станет обустройство базы. Дело в том, что она находится в крайне запущенном состоянии. Один из побывавших на базе фанатов «желто-синих» уверяет, что на кухонной плите работает всего одна конфорка, холодильники пусты.

На всех не хватает посуды. Те футболисты, которые там живут в общежитии (им не оплачивают обещанное по контракту съемное жилье), готовят себе самостоятельно, поскольку нет обслуживающего персонала.

Деньги будут, вы держитесь

Но самое интересное произошло прямо перед матчем с волжанами. В раздевалку на стадионе «Динамо» к «желто-синим» пришел врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в сопровождении Игоря Ефремова, президента Футбольной национальной лиги, объединяющей клубы первого дивизиона.

Новый глава региона тут же совершил замену в руководящем составе «Луча». Исполнительный директор клуба Александр Голубчиков, находящийся на этой должности последние два года, отправлен в отставку. На его место назначен спортивный директор клуба Евгений Стрижиченко.

– Решение соответствует новой концепции развития клуба, – сказал в подтрибунном помещении футболистам и тренерам Андрей Тарасенко. – Мы ожидаем, что с назначением Евгения Стрижиченко на должность исполнительного директора «Луча-Энергии» команда будет показывать стабильный результат и выйдет в премьер-лигу. Мы будет следить за финансовой ситуацией в клубе, чтобы больше не было задержек по зарплате. Конечно, мы будем помогать спорту, искать титульных спонсоров, с некоторыми из них переговоры уже ведутся, будем в оперативном порядке решать какие-то текущие вопросы клуба. Но и вы должны показывать результат – играть так, чтобы стадион был полным, чтобы люди хотели идти туда и получать положительные эмоции, а не расстраиваться.

Также новый глава региона рассказал, что в перспективе планируется построить во Владивостоке новый стадион, отвечающий всем мировым требованиям и готовый принять любые международные соревнования. Его возведут на острове Русском в преддверии летней Олимпиады в Токио в 2020 году и зимних Игр в Пекине в 2022 году. На нем будут готовиться олимпийские сборные России по различным видам спорта, а все остальное время могут проходить тренировки и игры «Луча», проводиться соревнования краевого уровня.

– Всем известна непростая, если не сказать критическая, ситуация, сложившаяся в «Луче-Энергии», – прокомментировал Игорь Ефремов. – У клуба есть серьезные задолженности и перед футболистами, и перед персоналом, и перед сторонними организациями (например авиатранспортными компаниями), что ставит под удар его нормальное функционирование. Во Владивостоке мы попробуем найти пути их решения с исполняющим обязанности главы края Андреем Тарасенко. «Луч-Энергия» – клуб с богатой историей, который не должен пропасть с футбольной карты страны.

Андрей Тарасенко на этой встрече отметил, что возьмет под контроль финансовые вопросы клуба. Пока обошлось обещаниями, но этого хватило, чтобы футболисты «Луча-Энергии» вышли на поле мотивированными и в приподнятом настроении, нацеленными на победу.

По нулям

Вот только соперник оказался очень неуступчивым и испортил весь праздник. 8 ноября «Луч» и «Волгарь» бились за победу – первые, чтобы вырваться из зоны вылета, а вторые, чтобы по итогам сезона пробиться в высшую лигу. Команды хотели показать «товар лицом», ведь среди зрителей были врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко и президент ФНЛ Игорь Ефремов.

Первый тайм выдался очень упорным. Борьба велась на каждом участке поля. Первый опасный момент создал «Волгарь», когда был нанесен удар в дальний угол. Наш вратарь Егор Шамов прыгнул, но до мяча недотянулся, к счастью, тот ушел выше перекладины. У «Луча» самым запоминающимся стал удар в створ ворот волжан нападающего Амира Бажева с угла штрафной, но он оказался неточным.

Вторая половина поединка прошла в схожем ключе: команды постоянно атаковали. Приморские футболисты чаще и порой отчаянно шли вперед, больше владели инициативой, пытались подобрать ключи к обороне астраханцев. Однако защита гостей играла четко и все наши атаки гасила на подступах к своей штрафной площадке.

В итоге закономерная ничья – 0:0.

В очередной раз, заработав лишь одно очко, наша команда осталась на привычном для себя предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав после 22 туров всего 21 очко. Хуже обстоят дела только у «Ротора» из Волгограда.

Следующий поединок «Луч» проведет в воскресенье, 12 ноября. И вновь на домашнем стадионе. В гости приезжает «Шинник» из Ярославля. Это будет битва «тигров» и «медведей» (на гербе у «Шинника» изображен косолапый мишка). Предстоящий соперник находится на 6-м месте, заработав 34 очка.

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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