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Спорт

Игра нервная, игроки непредсказуемые

Владивостокский баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» продолжает ковать победы в чемпионате суперлиги России. Последнюю игру он проводил 7 ноября. На домашнем паркете при зрительском аншлаге приморская команда одержала победу над «Рязанью» из одноименного города со счетом 82:72.

Игра была напряженной: хотя рязанские спортсмены в этом сезоне ходят в аутсайдерах, они сумели навязать хозяевам острую и упорную борьбу. Справедливости ради отметим, что спартаковцы были готовы к такому противостоянию и не расслаблялись.

Кстати, главный тренер клуба Милош Павичевич первый раз в нынешнем сезоне в начале матча вывел на паркет новую пятерку. В стартовом составе приморской команды впервые вышли Игорь Самсонов, Артемс Бутянковс и Игорь Смыгин (автор этих строк предполагает, что предыдущая пятерка старта себя исчерпала).

Изменения в составе себя оправдали. Самсонов за две с половиной минуты забил три 3-очковых мяча, его партнеры поддержали коллегу. И уже к середине первой четверти на табло светился комфортный счет 22:5. Именно в этот момент гости опомнились и бросились отыгрываться. Но на многое их не хватило, и на перерыв команды ушли со счетом 28:16.

Казалось, что «Спартак» в этой игре добьется легкой победы. Однако вторая 10-минутка перевернула все с ног на голову. Хозяевам перестали удаваться точные попадания в корзину, зато у гостей наступило очковое раздолье. В итоге к середине матча рязанцы сократили разницу до минимума – 39:36.

В третьей четверти гости придерживались быстрого темпа и порой сумбурной игры, бросали в сторону корзины хозяев при первой же возможности, подбирали максимум отскочивших от щита мячей и старательно атаковали. «Спартак» на этот навал ответил жесткой обороной. Зато в атаке перешел на тактику дальних бросков. Это позволило сдержать напор соперника – 55:51.

Подобной схемы наши спортсмены придерживались и в заключительном отрезке. Гости все еще надеялись переломить игру, но владивостокские баскетболисты все уверенней уходили в отрыв. На финише особо проявили себя точными попаданиями Игорь Смыгин и уверенными подборами и надежными пасами Максим Кривошеев. Финальная сирена возвестила о победе наших земляков.

Однако она не изменила верхнюю часть турнирной таблицы суперлиги. «Спартак-Приморье» по количеству набранных очков делит третью строчку с «Самарой». Но все изменится именно сегодня, 10 ноября. Уже вечером обе команды сразятся на паркете «Олимпийца» и выявят в очном противостоянии сильнейшего. Нашим баскетболистам, как никогда, понадобится поддержка болельщиков.

– Непростая игра у нас сложилась с «Рязанью», – сказал на пресс-конференции главный тренер «Спартака-Приморье» Милош Павичевич. – Соперник раза три нас догонял по ходу матча. В первой четверти мы оторвались сильно в счете, а потом дали слабину и позволили сопернику догнать себя. Честно говоря, нас удивили некоторые игроки «Рязани». Начали попадать те, от кого мы не ожидали. В этом и заключается причина такой нервной и неровной игры. Спасибо ребятам, что они сражались до конца и одержали заслуженную победу.

Особенно помогли команде Игорь Смыгин, Максим Кривошеев, Игорь Самсонов, Виктор Заряжко и Артемс Бутянковс. Прежние лидеры команды, отлично выступавшие на старте чемпионата, сейчас чаще выходят на замены. Это показывает, что у «Спартака-Приморье» длинная скамейка запасных и на смену травмированным или уставшим всегда в строй встанут другие игроки.

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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