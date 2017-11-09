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«Красным» маршем отметили коммунисты 100-летие Великого Октября

7 ноября во Владивостоке прошло шествие и состоялся митинг, посвященные празднованию 100-летия со дня Великой Октябрьской революции. В торжественной колонне, украшенной красными флагами с серпом и молотом, вместе с депутатами регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации прошли ветераны войны и труда, пенсионеры и студенты. Люди всех возрастов и профессий объединились, чтобы отметить одну из самых значительных и поворотных дат в истории нашего государства.
«Красным» маршем отметили коммунисты 100-летие Великого Октября

На «красный марш» в честь 100-летия Октября участники взяли с собой портреты Ленина и Сталина, советские флаги, а также красные воздушные шары, транспаранты и плакаты с надписями «Слава Великому Октябрю!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Революционная рабочая партия». Почти все пристегнули на грудь красные ленточки. Трое коммунистов в шинелях РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии), буденновках и с винтовками оседлали коней – они двигались во главе праздничной колонны, которая растянулась на сотни метров. Следом за ними шли главные приморские коммунисты – Анатолий Долгачев, Артем Самсонов, Андрей Ищенко, Максим Шинкаренко и Владимир Беспалов.

Шествие колонны стартовало с остановки «Дальзавод», маршрут пролегал по улице Светланской, а конечной точкой стала центральная площадь Владивостока, где у памятника борцам за власть Советов на Дальнем Востоке был организован митинг. По пути следования колонны ее участники сделали остановку у памятника Сергею Лазо, чтобы почтить минутой молчания память всех жертв белогвардейцев и интервентов.

Надо отметить, что «красную» колонну с улыбками и добродушием приветствовали прохожие, туристы и гости приморской столицы, для которых данное событие стало поводом сделать многочисленные селфи и фотографии, а также вспомнить об истории России и об одном из главных ее исторических событий.

«Смешна и лжива мышиная возня тех, кто пытается «отменить» значение Великого Октября, – отметил в своем поздравлении лидер КПРФ Геннадий Зюганов. – Россия выстрадала революцию. Она пришла к социализму трудной дорогой мечтаний и стремлений. Это был воистину великий порыв. На Первую мировую войну мы ответили Декретом о мире. На иностранную интервенцию – отрядами Красной гвардии. На голод и разруху – Декретом о земле, НЭПом и планом ГОЭЛРО. На безудержную инфляцию – золотым советским червонцем. На фашистское нашествие Страна Советов ответила подвигом Брестской крепости, Ленинграда и Сталинграда, десятью сталинскими ударами и красным знаменем над Рейхстагом».

Мнение лидера партии разделяют и молодые партийцы. Артавазд Оганесян, депутат Законодательного собрания Приморского края и член фракции КПРФ, подчеркнул, что Великая Октябрьская революция – это неотъемлемая часть нашей истории, нашего прошлого.

– Мы все – наследники Великого Октября, – подчеркнул депутат. – И попытки намеренно забыть его, снизить значение этого события бессмысленны и вредны. Надо как минимум знать и уважать свою историю. Тот социальный тренд, внимание к нуждающимся и незащищенным категориям граждан, к пенсионерам – он сложился в советское время. Я уже не говорю о том, как ценились в те времена профессии ученого, учителя, врача и какое положение у них сегодня. Мы как депутаты Законодательного собрания всеми силами поддерживаем и защищаем социально значимые статьи бюджета.

На центральной площади коммунисты вручили партбилеты новым членам партии и выступили с трибуны с речами.

– Октябрьская революция 1917 года – эпохальное по своей сути событие, которое изменило историю мира, – отметил Анатолий Долгачев, депутат Законодательного собрания Приморского края. – Именно гений Ленина позволил выжить жителям блокадного Ленинграда, так как его идеология научила делиться с ближним своим, именно эта идеология позволила сыну плотника и доярки Юрию Гагарину полететь в космос.

После митинга действие логично переместилось на привокзальную площадь, к памятнику Владимиру Ленину, чтобы возложить цветы в знак уважения. 

      

Автор : Отдел новостей «В»

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