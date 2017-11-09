За свежими продуктами приглашают на площадь

Запастись свежими овощами с приморских полей и огородов можно будет на общегородской ярмарке, что развернется на центральной площади Владивостока сегодня и завтра.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, свою продукцию представят товаропроизводители и фермеры из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Уссурийска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

Горожанам предлагают приобрести на ярмарке также фрукты, мед, яйца, дикоросы, молочную, мясную продукцию, кондитерские изделия (кстати, за свежим печеньем от некоторых приморских хлебозаводов на площади очереди выстраиваются!) и другие продовольственные товары.

Между прочим, скоро (зима ведь уже не за горами) ярмарки на площади закроются до весны. Последняя пройдет 18 ноября, потом состоятся только предновогодняя и рождественская… Так что поспешите, граждане, на главную площадь Владивостока за свежими местными продуктами.