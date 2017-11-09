За свежими продуктами приглашают на площадь

Запастись свежими овощами с приморских полей и огородов можно будет на общегородской ярмарке, что развернется на центральной площади Владивостока сегодня и завтра.
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, свою продукцию представят товаропроизводители и фермеры из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Уссурийска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.
Горожанам предлагают приобрести на ярмарке также фрукты, мед, яйца, дикоросы, молочную, мясную продукцию, кондитерские изделия (кстати, за свежим печеньем от некоторых приморских хлебозаводов на площади очереди выстраиваются!) и другие продовольственные товары.
Между прочим, скоро (зима ведь уже не за горами) ярмарки на площади закроются до весны. Последняя пройдет 18 ноября, потом состоятся только предновогодняя и рождественская… Так что поспешите, граждане, на главную площадь Владивостока за свежими местными продуктами.
Автор : Отдел новостей «В»
Эхо революции
Партизаны, Ильич и супрематизм – в одной выставке
Полиция отмечает вековой юбилей и исторический минимум
Сегодня день рождения рабоче-крестьянской милиции, сформированной 100 лет назад для охраны революционного общественного порядка.
Память о флотоводце почтили во Владивостоке
120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили в приморской столице.
А вот вам и подснежники…
Ноябрьская оттепель, установившаяся в Приморье, подарила «привет из весны» всем желающим.
Александр Костенко снова «первый после губернатора»
Пост первого вице-губернатора Приморского края займет Александр Костенко. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко в ходе заседания Общественного экспертного совета по промышленной политике, сообщили в пресс-службе краевой администрации.