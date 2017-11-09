Память о флотоводце почтили во Владивостоке

120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили в приморской столице.

В торжествах приняли участие заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко, ректор Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского Сергей Огай, старшина Владивостокского морского собрания Анатолий Узаревич, курсанты и общественность, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Значение адмирала Геннадия Невельского для нашего города трудно переоценить. Благодаря его подвижнической деятельности мореплавателя и исследователя на берегах Тихого океана устанавливалась власть России, – подчеркнул Игорь Ткаченко. – Имя Геннадия Невельского прочно вплетено в городскую топонимику. Его имя носит Морской государственный университет, у нас есть улица Невельского, сквер Невельского, где расположен памятник адмиралу.

Также вице-мэр поблагодарил представителей Морского государственного университета, которые вышли с инициативой проведения этого мероприятия, за сохранение памяти о Геннадии Невельском.

– Наш университет носит имя Невельского с 1965 года, – отметил Сергей Огай. – Геннадий Иванович никогда не был во Владивостоке, но жители города, осознавая значение его открытий, всей его деятельности, сыгравшей большую роль в развитии всего Дальнего Востока России, посчитали важным и необходимым сохранить память и установить памятник.