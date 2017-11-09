Чтобы сад радовал не только урожаем

Сегодня в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (Ильичева, 15, 2-й этаж) пройдет очередная познавательная лекция для садоводов и огородников краевого центра, сообщили в пресс-службе мэрии.
Ландшафтный дизайнер из Уссурийска Регина Ким расскажет о правилах и поделится опытом создания красивого сада на дачном участке. Слушатели смогут задать лектору все интересующие их вопросы, уточнили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города.
Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие. Начало лекции в 14 часов, вход свободный.
Автор : Отдел новостей «В»
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