Чтобы сад радовал не только урожаем

Сегодня в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района (Ильичева, 15, 2-й этаж) пройдет очередная познавательная лекция для садоводов и огородников краевого центра, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ландшафтный дизайнер из Уссурийска Регина Ким расскажет о правилах и поделится опытом создания красивого сада на дачном участке. Слушатели смогут задать лектору все интересующие их вопросы, уточнили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города.

Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие. Начало лекции в 14 часов, вход свободный.