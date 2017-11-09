Александр Костенко снова «первый после губернатора»

Основными темами заседания стали перспективы развития промышленности, решение существующих проблемных вопросов в отрасли. В ходе обсуждения один из участников встречи – генеральный директор ПАО «Варяг» Евгений Леонов – предложил назначить вице-губернатора, который бы занимался именно вопросами промышленности.
– Будет такой. Первым вице-губернатором будет Александр Костенко, – ответил глава Приморья.
Отметим, что Александр Костенко – один из старожилов приморской политики. Он стал первым вице-губернатором, когда главой края был еще Сергей Дарькин, и оставался таковым в администрации Владимира Миклушевского. В 2015 году состоялся переход Александра Костенко в Законодательное собрание – на освободившееся место председателя экономического комитета (экс-глава комитета Виктор Гребнев перешел в краевую администрацию на должность руководителя департамента промышленности). Данное кадровое решение губернатора эксперты называли «почетной ссылкой».
Напомним, что должность первого вице-губернатора оказалась вакантной в начале этой недели после ухода с этого поста Василия Усольцева. Экс-заместитель губернатора написал заявление об увольнении по собственному желанию.