Александр Костенко снова «первый после губернатора»

Пост первого вице-губернатора Приморского края займет Александр Костенко. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко в ходе заседания Общественного экспертного совета по промышленной политике, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Основными темами заседания стали перспективы развития промышленности, решение существующих проблемных вопросов в отрасли. В ходе обсуждения один из участников встречи – генеральный директор ПАО «Варяг» Евгений Леонов – предложил назначить вице-губернатора, который бы занимался именно вопросами промышленности.

– Будет такой. Первым вице-губернатором будет Александр Костенко, – ответил глава Приморья.

Отметим, что Александр Костенко – один из старожилов приморской политики. Он стал первым вице-губернатором, когда главой края был еще Сергей Дарькин, и оставался таковым в администрации Владимира Миклушевского. В 2015 году состоялся переход Александра Костенко в Законодательное собрание – на освободившееся место председателя экономического комитета (экс-глава комитета Виктор Гребнев перешел в краевую администрацию на должность руководителя департамента промышленности). Данное кадровое решение губернатора эксперты называли «почетной ссылкой».

Напомним, что должность первого вице-губернатора оказалась вакантной в начале этой недели после ухода с этого поста Василия Усольцева. Экс-заместитель губернатора написал заявление об увольнении по собственному желанию.