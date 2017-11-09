А вот вам и подснежники…

Ноябрьская оттепель, установившаяся в Приморье, подарила «привет из весны» всем желающим.

Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда», на территории заповедника неожиданно расцвели весенние растения. Посетителям заповедника Кедровая Падь посчастливилось увидеть сразу несколько цветков одного из дальневосточных первоцветов – ветровочника амурского.

Ветровочник амурский, он же ветреница, начинает цвести в Приморье в апреле с приходом периода весенних ветров. В России этот вид встречается только на Дальнем Востоке и считается относительно редким.

– Эти нежные красивые цветы очень порадовали туристов, – рассказывает Зиля Ибатуллина, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по туризму и экологическому просвещению. – Все мы уже живем в ожидании зимы, и увидеть такой «привет из весны» среди опавших сухих листьев было очень трогательно. Гости заповедника любовались цветами и осторожно обходили их за несколько метров, чтобы нечаянно не растоптать.

По оценке ученых, помимо теплой осени свою роль в цветении ветреницы сыграл и особый микроклимат долины реки Кедровой. С обеих сторон от ветров ее закрывают сопки, а потому нередко осенью здесь отмечается цветение и других первоцветов.

– С приходом очередного потепления почва прогрелась и растения, цветущие весной, не ушли в состояние покоя, – поясняет Елена Пименова, заместитель директора Ботанического сада-института ДВО РАН по научной работе. – В долине Кедровой свой, изолированный микроклимат. Однако в этом году и в Ботаническом саду отмечалось повторное цветение рододендрона и сирени. Сирень и до этого цвела осенью, но в нынешнем году отмечается наиболее интенсивное осеннее цветение.