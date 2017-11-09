А вот вам и подснежники…

Новостная лента
Ноябрь, 10 пятница
00:04
Адвокат: Дело экс-главы Владивостока по существу рассмотрят уже в следующем году Эксклюзив
00:04
Игорь Пушкарев прокомментировал заседание Верховного суда Эксклюзив
23:23
Ученые предлагают «заморить голодом» раковые опухоли
22:47
Приморская школа вошла в 100 лучших образовательных организаций России
22:29
Бурными овациями встретили приморцы Джазовый фестиваль Фото
21:52
Умер российский писатель-сатирик Михаил Задорнов
21:16
Житель Приморья поплатился за диких животных
20:19
Футболисты «Луча» уже на следующей неделе получат все долги по зарплате
19:12
Во Владивостоке пройдет чемпионат приморского края по кудо
18:02
Жители Владивостока смогут создавать территории общественного самоуправления
17:50
Во Владивостоке руферы устраивают опасные фотосессии на крыше многоэтажки Видео
17:45
Андрей Бронц возвращается в кресло вице-губернатора края по сельскому хозяйству
17:39
Андрей Тарасенко поздравил полицейских с профессиональным праздником
17:23
В выходные в Приморье ожидаются заморозки, снег и гололед
17:10
Необычный медосмотр прошли барсуки и лисы на «Земле леопарда»
16:56
Морепродукты с мышьяком продавали в Приморье
16:44
Первенство края по баскетболу завершилось во Владивостоке Видео
16:30
Сотрудник полиции предстанет перед судом во Владивостоке
16:17
Во Владивостоке состоится командный Кубок города по спортивному ориентированию
16:04
Снег накроет Владивосток сегодня вечером
15:59
Во Владивостоке джип упал с косогора Фото
15:51
IX Международная биеннале визуальных искусств завершилась во Владивостоке
15:39
В Приморье могут ввести штраф за выезд на лёд
15:28
Во Владивостоке орудуют цыганки Эксклюзив
15:16
Два пятилетних мальчика пропали на прогулке в детском саду в Приморье
15:05
Необычный транспорт был замечен на АЗС во Владивостоке Фото
14:55
И.о. главы Владивостока Алексей Литвинов поздравил полицейских с профессиональным праздником Фото
14:44
Приморцы гибнут на воде
14:21
Чего ждать от XIV Международного фестиваля джаза во Владивостоке?
14:08
Жительницы Приморья, рискуя жизнью, спасли собаку из «илистого плена» Фото и Видео
13:55
В Приморье за сутки потушили шесть лесных пожаров
13:43
Во Владивостоке прошла серия турниров по шахматам
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4231 (170) от 10 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Эхо революции
Полиция отмечает вековой юбилей и исторический минимум
Память о флотоводце почтили во Владивостоке
А вот вам и подснежники…
Александр Костенко снова «первый после губернатора»
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Новости

А вот вам и подснежники…

Ноябрьская оттепель, установившаяся в Приморье, подарила «привет из весны» всем желающим.

Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда», на территории заповедника неожиданно расцвели весенние растения. Посетителям заповедника Кедровая Падь посчастливилось увидеть сразу несколько цветков одного из дальневосточных первоцветов – ветровочника амурского.

Ветровочник амурский, он же ветреница, начинает цвести в Приморье в апреле с приходом периода весенних ветров. В России этот вид встречается только на Дальнем Востоке и считается относительно редким.

– Эти нежные красивые цветы очень порадовали туристов, – рассказывает Зиля Ибатуллина, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по туризму и экологическому просвещению. – Все мы уже живем в ожидании зимы, и увидеть такой «привет из весны» среди опавших сухих листьев было очень трогательно. Гости заповедника любовались цветами и осторожно обходили их за несколько метров, чтобы нечаянно не растоптать.

По оценке ученых, помимо теплой осени свою роль в цветении ветреницы сыграл и особый микроклимат долины реки Кедровой. С обеих сторон от ветров ее закрывают сопки, а потому нередко осенью здесь отмечается цветение и других первоцветов.

– С приходом очередного потепления почва прогрелась и растения, цветущие весной, не ушли в состояние покоя, – поясняет Елена Пименова, заместитель директора Ботанического сада-института ДВО РАН по научной работе. – В долине Кедровой свой, изолированный микроклимат. Однако в этом году и в Ботаническом саду отмечалось повторное цветение рододендрона и сирени. Сирень и до этого цвела осенью, но в нынешнем году отмечается наиболее интенсивное осеннее цветение.

Автор : Отдел новостей «В»

В этом номере:
Эхо революции
Эхо революции

Партизаны, Ильич и супрематизм – в одной выставке

Полиция отмечает вековой юбилей и исторический минимум
Полиция отмечает вековой юбилей и исторический минимум

Сегодня день рождения рабоче-крестьянской милиции, сформированной 100 лет назад для охраны революционного общественного порядка.

Память о флотоводце почтили во Владивостоке

120-летие со дня открытия памятника исследователю Дальнего Востока Геннадию Невельскому отметили в приморской столице.

А вот вам и подснежники…

Ноябрьская оттепель, установившаяся в Приморье, подарила «привет из весны» всем желающим.

Александр Костенко снова «первый после губернатора»

Пост первого вице-губернатора Приморского края займет Александр Костенко. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко в ходе заседания Общественного экспертного совета по промышленной политике, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4230

Статус подскажет багаж
По Светланской прошли коммунисты с вождями и сочувствующими
Приморским лесам присвоили высокий класс. Пожарной опасности
Тигр Владик вновь ушел из дома
В конце ноября узнаем, кто будет выбирать мэр
Сотрудники ФСБ ловили «террористов» на приморских дорогах

газета
газета "Владивосток" № 4229

Игорь Пушкарев: «Город без личного участия руководителя не может работать и двигаться вперед»
Спорт высоких задолженностей
Мэр принял мужественное решение
Доказательств вины нет. Есть доказательства невиновности
Эпоха Игоря Пушкарева
«Каким мэром был Пушкарев? Эффективным и действенным»

газета
газета "Владивосток" № 4228

По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
Уважаемые приморцы!

газета
газета "Владивосток" № 4227

«Дети природы» раскроют тайны
Город закупил спецтехнику для уборки улиц и дорог зимой
VladNews: миллион читателей – это не предел
Ноябрь будет теплее обычного. На один градус
Как стать народным инспектором
Залы закрыли в ожидании шедевров