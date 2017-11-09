Все равно найдут – и икру, и патроны

​Два схрона за одну неделю обнаружили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Первый – в вентиляционной шахте грузового трюма рыбопромыслового траулера «Актеон», зашедшего во Владивосток из промысловой экспедиции для выгрузки свежезамороженной рыбопродукции.

– При осмотре промыслового судна была обнаружена неучтенная морепродукция, рыночная стоимость которой может составлять около миллиона рублей, – уточнили в пресс-группе пограничников. – В тайнике находилось свыше 260 килограммов красной икры и 230 килограммов рыб лососевых пород.

Капитан судна понесет административное наказание, причем достаточно серьезное – штраф от одного до полуторакратного размера стоимости водных биоресурсов. Возможна и конфискация судна…

Второй схрон, на этот раз с огнестрельным оружием и боеприпасами, был обнаружен в Дальнегорске сотрудниками Кировского районного отделения ФСБ России по Приморскому краю. Они обнаружили и изъяли боевой карабин калибра 5,6 мм и пулеметную ленту с 60 патронами калибра 7,62 мм.

– В настоящее время изъятый арсенал направлен на экспертизу. По данному факту проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение, – подытожили в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.