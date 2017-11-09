Свыше четырех тысяч тонн мазута заготовлено для котельных города

В краевом центре отопительный сезон проходит в штатном режиме, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Во Владивостоке насчитывается свыше 3300 многоквартирных домов с центральной системой отопления, подача тепла осуществляется во все без исключения многоэтажки, – отметил на заседании штаба по прохождению отопительного сезона в городе начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации приморской столицы Сергей Мерзляков. – Более чем 400 объектов соцкультбыта (учреждения образования, здравоохранения и культуры), все предприятия, административные и коммерческие здания также получают тепло. Возникающие нарушения на сетях оперативно устраняются.

Без сбоев поставляется топливо на котельные города, включая островные территории. В этом году для котельных заготовлено около 4300 тысяч тонн топочного мазута, свыше 600 тонн дизельного топлива и почти 3 тысячи тонны угля.

Единой дежурной диспетчерской службой города Владивостока ведется ежедневный мониторинг объектов с нарушением систем теплоснабжения.

На базе МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» для оперативной ликвидации порывов сформированы аварийно-восстановительные бригады. В случае подобных происшествий горожанам следует обращаться по телефону 245-78-42.