«Грачонка» отправят на борьбу с диверсантами

Два новых боевых катера пополнили Тихоокеанский флот в ноябре, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Причем один из них построен на «Восточной верфи» во Владивостоке.

В начале месяца в состав соединения кораблей охраны водного района ТОФ вошел уже четвертый по счету противодиверсионный катер «Грачонок». Он предназначен для борьбы с подводными диверсантами противника и обеспечения действий наших боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей, при необходимости готов оказывать помощь российским морским пограничникам.

«Грачонок» оснащен новейшим водолазным комплексом и современным радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет обнаруживать и обследовать подводные объекты. Имеет на вооружении пулемет, дистанционно управляемый противодиверсионный гранатометный комплекс, ручной двуствольный гранатомет «Непрядва» и четыре переносных зенитных ракетных комплекса «Игла-1».

А на этой неделе специалисты спасательного отряда ТОФ во Владивостоке приняли в эксплуатацию модульный многофункциональный водолазный катер-катамаран СМК-2177, построенный на западе страны.

Катер предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил ВМФ на открытых рейдах, в том числе для обеспечения водолазных спусков до 45 метров.

В эти же дни для нашего флота на судостроительном заводе в Ленинградской области спустили на воду рейдовый буксир РБ-2186. Сейчас он проходит необходимые испытания на Балтике, а на Тихом океане окажется только в следующем году.

Буксир предназначен для работы в порту, на рейдах и в прибрежных районах, для снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и береговых сооружениях. РБ-2186 способен преодолевать лед толщиной до 0,8 метра.