Полиция отмечает вековой юбилей и исторический минимум

Сегодня день рождения рабоче-крестьянской милиции, сформированной 100 лет назад для охраны революционного общественного порядка.

До 1931 года милиция находилась в ведении местных Советов, затем влилась в систему НКВД, а с 1946 года – в Министерстве внутренних дел СССР. После вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года милицию переименовали в полицию. Но свой профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации российские полицейские отмечают, как и прежде, 10 ноября.

Накануне этой даты корреспондент «В» встретился с начальником УМВД России по Приморскому краю Николаем Афанасьевым. И хотя интервью с генерал-майором полиции было предпраздничным и не предполагало обсуждения проблем, тем не менее без острых тем не обошлось.

Документооборот

Согласно данным полицейской статистики, на Приморье приходится треть преступлений, совершаемых на территории Дальнего Востока. Здесь стоит уточнить, что наш край самый «людный» в округе : у нас проживает треть населения Дальневосточного региона. Между тем, несмотря на это логическое соотношение, количество правонарушений в нашем крае с каждым годом снижается. По факту – декриминализация, медленная, но верная. Хотя до наступления «эры милосердия», когда преступность будет ликвидирована под корень, нам еще далеко.

– Работу полиции формально можно оценить с помощью статистических данных. Если в советские времена регистрировалось 228 –230 убийств ежегодно, то в прошлом году зарегистрировано 204 убийства. Это исторический минимум с 1980 года. Такой показатель – результат большой профилактической работы не только полиции, но и всех правоохранительных органов, – говорит Николай Афанасьев. – В прошлом году в крае было зарегистрировано 186 разбойных нападений. И это тоже исторический минимум за последние почти 40 лет.

По словам главного полицейского Приморья, в прошлом году в краевую полицию поступило 490 тысяч сообщений от граждан о происшествиях и преступлениях. В том числе письменные обращения и телефонные звонки. И по всем сообщениям проводились проверки, отвлекались от других дел участковые, заполнялись всевозможные бумаги. Такого документооборота, как в МВД, нет ни в одном ведомстве. Каждый день полицейские перерабатывают, перелопачивают этот бумажный поток. Многие не выдерживают бумажной нагрузки и уходят из органов. В частности, этим можно объяснить текучесть кадров среди участковых уполномоченных. Людям некогда работать «на земле», заниматься профилактикой правонарушений: большую часть их рабочего времени занимает заполнение протоколов, заявлений и прочих документов.

– Одно заявление жильца дома требует опросить весь подъезд. А на это необходимо время. И еще не каждый пустит участкового в квартиру: люди у нас разные. Кто-то может и оскорбить, такое тоже случается.

Кроме того, полицейских задействуют в нештатных ситуациях. Так, в прошлом году наши сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка на 2800 мероприятиях, проходивших во Владивостоке и в крае. Из-за этого они были вынуждены отложить свои основные дела. Правда, следователей и дознавателей мы дергаем меньше. Но зато подключаем к охране общественного порядка всех участковых и аппарат управления. Они работают даже в выходные. Потому что иных сил, кроме патрульно-постовой службы, у нас нет и брать людей неоткуда, – подчеркнул генерал-майор Афанасьев.

Пьяный за рулем и лихачи – главная опасность на дороге

Рассказывая об обеспечении правопорядка, начальник УМВД России по ПК не мог не затронуть автомобильную тему. По данным краевой ГИБДД, сегодня в нашем регионе зарегистрировано 1,04 млн транспортных средств. При этом в крае официально зарегистрировано почти два миллиона жителей. Отсюда колоссальная нагрузка на наши дорожные артерии и сотрудников Госавтоинспекции. Не зря говорят, что автомобильное движение во Владивостоке сопоставимо с Москвой. Но в Первопрестольной можно объехать пробку по параллельной улице, а в главном городе Приморья нет возможности для объездного маневра из-за особенностей застройки города.

– Тем не менее пробки на дорогах Владивостока у нас только в часы пик. Или когда случается ДТП. Когда меня депутаты спрашивают, почему инспекторов Госавтоинспекции приходится долго ждать в случае аварии, я отвечаю: у нас каждый день дежурят восемь машин для таких случаев. Из них две выезжают на учетные происшествия, где есть пострадавшие, – рассказывает глава краевого УМВД. – Бывают ситуации, когда из-за пробок автомобиль ДПС физически не может добраться к месту ДТП – у машины, к сожалению, нет крыльев.

По мнению генерал-майора полиции Афанасьева, сегодня в крае две основные причины дорожно-транспортных происшествий. Это нарушение скоростного режима и пьяные за рулем.

– Только в прошлом году на дорогах Приморья было задержано 13 тысяч нетрезвых водителей, погибло 243 человека. За десять месяцев текущего года задержано свыше 11 тысяч пьяных водителей. Нетрудно представить, какими последствиями могло бы обернуться их присутствие на автомагистралях. Без преувеличения это потенциальные убийцы. В прошлом году мы возбудили 1400 уголовных дел на водителей, которые повторно сели за руль пьяными, уже лишенными водительских прав. В этом году возбуждено 1059 подобных уголовных дел, – приводит статистику начальник УМВД России по ПК.

И хотя цифры подтверждают, что борьба Госавтоинспекции с пьяными водителями на дорогах дает позитивные результаты, еще очень многих граждан не пугают ни штрафы, ни судимость. Которая, кстати, скажется не только на судьбе правонарушителя, но и на будущем близких ему людей.

Народ вышел на улицу. В составе ДНД

По словам генерал-майора Афанасьева, оперативную обстановку в Приморье еще трудно назвать спокойной.

– Есть такой показатель, как количество преступлений на 100 тысяч населения. Согласно этому параметру наш край на 14-м месте среди регионов России по уровню преступности. У нас на 100 тысяч человек местного населения 2026 преступлений. Впереди нас Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города. Наш ближайший сосед Хабаровск по этому показателю на 15-м месте. У них на 100 тысяч человек приходится 2018 преступлений, – отмечает Николай Афанасьев.

Неоценимую помощь в поддержании правопорядка на территории края оказывают недавно возрожденные добровольные народные дружины (ДНД). Напомним, что в Советском Союзе было 13 млн дружинников. Ежедневно на охрану общественного порядка выходило 400 тысяч добровольных помощников милиции с красной повязкой на рукаве. За членство в ДНД у дружинников были социальные гарантии: на работе предоставляли отгулы, путевки на курорты и в дома отдыха, давали поощрительные премии.

– Сейчас в крае почти 1700 дружинников. И это не дутая цифра. Мы готовы отчитаться за каждого добровольца. Некоторые дружины носят имена наших сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, или Героев Советского Союза, которые жили в Приморье, или известных земляков (так, недавно в Чугуевском районе была создана народная дружина имени Александра Фадеева). Сегодня люди так же охотно идут в ДНД, как в былые годы. Создаются новые коллективы, у людей появляется общий интерес.

Дружинникам выделяются помещения, где они собираются. Они выходят на патрулирование вместе с сотрудником полиции. Еще не было 44-го Федерального закона, регламентирующего работу народных дружин, а в Новошахтинском уже работали добровольцы. Энтузиасты сами создали ДНД, вышли на охрану общественного порядка поселка – и преступность стала снижаться. Очень хорошие дружины в Михайловском районе, Артеме, Славянке, Лесозаводске, Дальнереченске, Арсеньеве, Ливадии. Конечно, мы там справимся и без дружинников. Но с ними я себя уютнее чувствую, – с улыбкой признался начальник УМВД России по Приморскому краю.

Остается добавить, что в ближайшее время будет создан краевой штаб народной дружины, который займется координацией действий всех штабов народных дружин в крае. Эта инициатива, несомненно, также будет способствовать общественной безопасности в Приморье.

Приморье на пятом месте по угонам авто

По мнению Николая Афанасьева, на криминальную обстановку в Приморье влияет и геополитическое расположение региона и его населенных пунктов. Города Владивосток, Находка, Большой Камень, поселки городского типа Славянка, Врангель, Зарубино – это крупные порты, которые притягивают как магнитом различные асоциальные элементы. Исходя из этой специфики один Владивосток по числу угонов транспортных средств опережал остальные восемь вместе взятых субъектов ДВФО.

– Сейчас угонов и краж автотранспорта стало намного меньше. Если в 2013 году у нас было зарегистрировано 2500 случаев угона машин, то за 10 месяцев текущего года – 631 кража транспортного средства. Почувствовали разницу? В крае практически каждый год отмечается снижение количества угонов на 20–30 процентов. Очень много преступных групп мы привлекли к уголовной ответственности. Недавно в результате задержания одной такой группировки полицейские изъяли 15 краденых автомобилей, которые находились в разных районах края. Часть из них готовилась к легализации либо к возврату хозяину за деньги. Еще одну группу мы задержали в Уссурийске. За ней также числится более 15 угонов. Мы постоянно задерживаем такие преступные группировки. Это результат работы созданного нами специализированного подразделения для борьбы с угонщиками машин. Этот вид преступлений характерен для Приморья. Наш край пятый в России по количеству краж транспортных средств. В лидерах Москва, Санкт-Петербург и Калининград, хотя в последнем территория области небольшая, зато граница рядом, где всегда можно скрыться, – говорит генерал-майор полиции Афанасьев.

Правонарушителей не прячем

Начальник краевого УМВД РФ признает, что у полиции Приморья еще много проблем. Одна из них – нехватка кадров. Люди не хотят идти работать в правоохранительные органы. По разным причинам.

– Сейчас практикуется более тщательный отбор будущих сотрудников, чем, скажем, еще пять лет назад. Проверки перед приемом на работу в полицию идут долго. Вроде бы просеваем людей через ситечко, тем не менее находятся такие, кто совершает правонарушения или преступления. И мы здесь никого не прячем. Если сотрудник полиции попался на работе в состоянии опьянения, санкция только одна: увольнение. Если попался за рулем пьяный в отпуске, в выходной день, во внеслужебное время, санкция аналогичная. Здесь подход однозначный, и другого быть не может. Это требование министерства, – подвел черту под беседой с корреспондентом «В» генерал-майор полиции Афанасьев.