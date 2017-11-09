Эхо революции

Партизаны, Ильич и супрематизм – в одной выставке

Если бы история нашей страны в 1991 году не сделала очередной резкий поворот, ноябрь нынешнего года был бы, наверное, самым помпезным месяцем. Фильмы, книги, телепрограммы и выставки «к 100-летнему юбилею величайшего события в истории» заполонили бы культурное пространство. Но все это – если бы… Однако и сегодня, в новой реальности, тем, кто хочет вспомнить про Октябрьскую революцию, есть куда пойти. Например, в Приморскую картинную галерею.

«Даешь революцию в искусстве» – так называется открывшаяся в залах галереи на Партизанском проспекте, 12 выставка. И она действительно навевает соответствующий дух – ведь уже на входе вас встречает плакат «Приветствуем посетителей выставки», написанный на кумаче с «ятями» – так, как до реформы 1918 года писали. А в соседнем зале слышится знакомый голос – с характерной картавостью.

Первый взрыв – в искусстве

– Очень непросто было придумать, как отметить такой спорный нынче юбилей, как 100-летие Октябрьской революции, – говорит куратор выставки искусствовед Наталья Левданская. – Нас очень выручил факт, что мы – художественный музей, а значит, можем говорить о той эпохе языком реальных художественных произведений, заменяя слова экспонатами.

А еще нам очень повезло вот в чем: в наших фондах находится уникальная коллекция, переданная галерее в 1972 году художником Павлом Ивановым, дружившим с живописцами, жившими во Владивостоке в период революции и Гражданской войны. Он собирал работы художников, созданные именно в то время. Как мы могли отказать себе в удовольствии их показать лишний раз публике?

Весь первый зал выставки – это работы художников-модернистов Ивана Видина, Павла Любарского, Виктора Пальмова, Василия Баталова… И этот зал придает названию «Даешь революцию в искусстве» двойной смысл: революция в искусстве, в том числе изобразительном, произошла раньше, чем революция октября 1917 года. На рубеже столетий, в самом начале ХХ века, случился вдруг самый настоящий взрыв: возникло множество художественных направлений, разнообразных стилей. И Владивосток не стоял в стороне от этой революции.

В первом зале выставки действительно представлены интереснейшие работы. Например, Вацлав Поновский окончил Пражскую школу живописи. В Россию приехал в 1919 году по приглашению Луначарского, работал в Сибири, затем в Приморье. В своих работах он удивительно сочетал новейшие достижения французской художественной школы и наивную эстетику лубка, столь популярную в Сибири. Его картина «Первое впечатление от Владивостока» – типичный пример такого симбиоза.

Или Иван Видин – уникальный художник, который окончил Академию художеств в Санкт-Петербурге, а во Владивостоке претворял в жизнь ленинский план монументальной пропаганды: сделал очень много росписей зданий, украшал Владивосток к первой годовщине окончания Гражданской войны – в 1923 году. На выставке представлены эскизы его росписей и плакатов.

А художник Иван Клюн (Клюнков) общался с Казимиром Малевичем, и это общение оказало на его творчество самое прямое влияние. Иван Клюн работал в жанре супрематизма (направление в авангардизме, выражающееся в комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний) и с математической точностью выстраивал на холсте геометрические фигуры.

С лукавым прищуром…

– Ну а второй смысл названия нашей выставки имеет буквальный смысл, – продолжает Наталья Левданская. – Это отражение Октябрьской революции в искусстве. Как вы понимаете, в советское время это была весьма плодотворная тема. Начали мы с ленинианы… Что такое тема Ленина в изобразительном искусстве? Да это целый клад! А у нас есть работы Исаака Бродского, Николая Жукова – как их не показать? В работах Николая Жукова Ильич предстает в естественном, по-рабочему деловом виде: он обдумывает статью, произносит речь, слушает музыканта… А портрет Ленина работы Исаака Бродского – один из лучших на выставке, в нем строгая простота и сила образа.

И, разумеется, мы представили из фондов работы, в буквальном смысле рассказывающие о революции и Гражданской войне в Приморье. Например, акварели Василия Баталова «Интервенты появились» созданы в 1918–1919 годах – это живое свидетельство о начале интервенции в Приморье.

Графика, живописные полотна, скульптуры на тему революции, Гражданской войны в России и в Приморье в частности составляют большую часть выставки. По словам Натальи Андреевны, выбирать экспонаты из фондов было непросто: давно уже в Приморской картинной галерее не было «советской» по тематике выставки.

– Многие вещи стояли недвижимыми несколько десятков лет, – говорит Наталья Левданская, – так что перед выставкой нам пришлось провести еще и большую реставрационную работу. Например, наши специалисты успели к выставке привести в порядок работу Александра Гуляева «Освобождение Приморья», которую мы, можно сказать, показываем впервые, потому что в этом веке она еще не выставлялась.

Также в залах представлены полотна классиков приморской живописи – Кирилла Шебеко, Николая Мазуренко, Валентина Чеботарева и других, которые не раз в своем творчестве обращались к теме героических лет революции и Гражданской войны.

Также у нас представлено множество уникальных книг на тему революции – от рассказов Зои Воскресенской до трудов по истории КПСС.

Считаю, что на выставку лучше всего приходить семьями – тем, кто вырос во времена СССР, и тем, кто и понятия не имеет, что такое советская власть. Выставка позволит им сблизиться, понять друг друга. Если человек почтенного возраста вспомнит свое детство и расскажет об этом времени своему внуку, это будет очень правильно и познавательно.