Эркюль Пуаро раскинет маленькими серыми клеточками

Пять премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят новая экранизация-переосмысление первого романа о сыщике Эркюле Пуаро «Убийство в Восточном экспрессе» (учитывая тягу современных продюсеров к сиквелам, успех этого фильма может стать началом очень длинной франшизы). Также на выбор героический фильм о пожарных «Дело храбрых», биографическая лента «Ван Гог. С любовью, Винсент», мультфильм «Маленький вампир» и комедия «Женись на мне, чувак».

«Убийство в Восточном экспрессе» (16+)

Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается в одну из самых стильных и захватывающих загадок в истории. Фильм рассказывает историю 13 пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. Cыщик должен как можно быстрее разгадать головоломку, прежде чем преступник нанесет новый удар.

«Ван Гог. С любовью, Винсент» (16+)

Фильм о жизни и загадочной смерти Винсента Ван Гога, созданный в манере самого художника.

Это первая в мире полностью нарисованная масляными красками на холсте анимационная полнометражная картина. Команда из 85 художников создавала каждый из 62450 кадров масляными красками на холсте в той же технике, в которой работал сам Ван Гог.

«Дело храбрых» 16+)

История о команде пожарных под названием Granite Mountain Hotshots, столкнувшихся в Аризоне с одним из самых смертоносных пожаров в истории, произошедшим в 2013 году.

Картину срежиссировал Джозеф Коссински, ранее занимавшийся фантастическими фильмами. На его счету «Обливиона» с Томом Крузом и «Трон: Наследие» с Джеффом Бриджесом, который занят и в этой ленте.

«Маленький вампир» (12+)

Нидерландский анимационный фильм, рассказывающий историю о маленьком вампире Рудольфе – 13-летнем мальчике, чью семью преследует охотник на вампиров. Однажды Рудольф встречает обычного мальчика – Тони, своего сверстника. Тони без ума от старинных замков и страшных историй про вампиров, поэтому он, не раздумывая, предлагает Рудольфу свою помощь. Теперь эту парочку ждут веселые и невероятные приключения и противостояние с охотником на вампиров.

«Женись на мне, чувак» (18+)

Единственный шанс для провалившего экзамен студента остаться в Париже – это фиктивный брак. Однако найти невесту так быстро практически невозможно. И тогда на помощь приходит лучший друг. Комедия положений от французских юмористов.