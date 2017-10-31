Уважаемые владивостокцы! Дорогие друзья!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем воинской славы России – Днем народного единства!

Мы отмечаем День народного единства в знак уважения к историческому подвигу нашего народа, к традициям гражданского единения и патриотизма, благодаря которым удалось отстоять свободу Отечества и укрепить российскую государственность.

Впервые в России этот всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года. День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.

Во Владивостоке отмечается еще одна знаменательная дата. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Указом президента Российской Федерации городу Владивостоку было присвоено почетное звание «Город воинской славы».

В Приморском крае живут замечательные люди разных национальностей и вероисповеданий. И всех нас объединяет любовь к родному краю, к своей Родине. Только вместе мы сможем сделать жизнь в Приморье комфортной, стабильной и благополучной.

В этот день искренние слова благодарности нашим ветеранам, тем горожанам старшего поколения, благодаря которым Владивосток сегодня процветает и развивается.

Желаю всем жителям Владивостока счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне, мира и добра!

Андрей Брик, председатель Думы города Владивостока