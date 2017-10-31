Уважаемые приморцы!

4 ноября мы отмечаем праздник – День народного единства, который берет свое начало из великой истории нашего государства. Попытки сделать этот день праздничным предпринимались еще в 1649 году. Почти 500 лет назад. Тогда царь Алексей Михайлович объявил 22 октября (4 ноября по новому стилю) государственным праздником.
Праздник основан на великом единении и великой победе всего русского народа. Праздник, рожденный из тягот Смутного времени, когда народ и страна были истерзаны и измучены внутренними политическими противоречиями, внешним врагом, когда многие предрекали падение Московского царства. В это время сам народ взял судьбу страны в свои руки, объединился, несмотря на сословные и религиозные противоречия.
В стране сформировалось ополчение под предводительством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Им удалось собрать войско, в состав которого вошли представители всех сословий и народностей, населявших в тот период территорию государства, и изгнать внешнего врага из Москвы.
Именно это единение, эту народную мощь и осознание себя в единстве со своим государством мы и отмечаем 4 ноября.
В этот праздник я хочу пожелать всем взаимоуважения, понимания, сил и любви к своему Отечеству и друг к другу. Только вместе и сообща мы сможем сделать наш край и нашу страну лучше!
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