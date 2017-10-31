ТОФ пополнится корветом

По приказу министра обороны генерала армии Сергея Шойгу на Тихоокеанском флоте сформирован экипаж новейшего корвета «Громкий», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В его состав зачислены только офицеры, мичманы и военнослужащие, проходящие службу по контракту. В ближайшие дни моряки отправятся в Санкт-Петербург для дальнейшего обучения на базе Объединенного учебного центра ВМФ России. Затем экипаж вылетит в Комсомольск-на-Амуре, где примет корабль у корабелов местного судостроительного завода. Саму службу «Громкий» будет проходить в составе Приморской флотилии ТОФ.

Этот многоцелевой боевой корабль нового поколения предназначен для действий в ближней морской зоне государства и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника. У него на борту имеются противокорабельные ракеты, зенитные ракеты, противоторпеды и артиллерийская установка. Также он может нести на верхней палубе противолодочный вертолет.