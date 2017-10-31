Названа дата ВЭФ-2018

Восточный экономический форум в 2018 году пройдет 6—7 сентября, сообщается на сайте ВЭФ.
По словам ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению форума Антона Кобякова, ВЭФ – это не только пространство для открытого диалога представителей бизнеса и власти, но и место старта амбициозных проектов и международной кооперации.
– Сегодня ВЭФ – уже признанная мировой общественностью площадка для формирования и запуска проектов, нацеленных на укрепление бизнес-связей Азиатско-Тихоокеанского региона, повышение его конкурентоспособности и финансовой привлекательности. Именно здесь закладывается фундамент долгосрочных планов и бизнес-проектов. На самом высоком уровне презентуются качественно новые условия для инвестиций в регион. Уверен, что в будущем году ВЭФ вновь объединит лидеров государств, руководителей ведущих российских и зарубежных компаний и станет центром притяжения всех, кто заинтересован в развитии российского Дальнего Востока, – заявил Антон Кобяков.
ВЭФ-2018 пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Автор : Отдел новостей «В»
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