Названа дата ВЭФ-2018

Восточный экономический форум в 2018 году пройдет 6—7 сентября, сообщается на сайте ВЭФ.

По словам ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению форума Антона Кобякова, ВЭФ – это не только пространство для открытого диалога представителей бизнеса и власти, но и место старта амбициозных проектов и международной кооперации.

– Сегодня ВЭФ – уже признанная мировой общественностью площадка для формирования и запуска проектов, нацеленных на укрепление бизнес-связей Азиатско-Тихоокеанского региона, повышение его конкурентоспособности и финансовой привлекательности. Именно здесь закладывается фундамент долгосрочных планов и бизнес-проектов. На самом высоком уровне презентуются качественно новые условия для инвестиций в регион. Уверен, что в будущем году ВЭФ вновь объединит лидеров государств, руководителей ведущих российских и зарубежных компаний и станет центром притяжения всех, кто заинтересован в развитии российского Дальнего Востока, – заявил Антон Кобяков.

ВЭФ-2018 пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.