Горожан приглашают на митинг и большой концерт

Празднование Дня народного единства пройдет во Владивостоке 4 ноября. Жителей и гостей краевого центра приглашают на митинг и большой праздничный концерт.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в полдень у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» начнется митинг. В нем примут участие ветераны, представители общественных организаций, школьники, студенты и общественность. С праздником приморцев поздравят представители власти, общественных организаций и национальных диаспор региона. К слову, сегодня в Приморском крае проживает 158 национальностей.
Продолжится празднование Дня народного единства в краевом центре большим праздничным концертом, который пройдет на площадке амфитеатра набережной Спортивной гавани. В 13 часов на сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы города.
– С творческими номерами выступят полюбившиеся приморцам вокалисты Дмитрий Сабитов и Александр Пстыга. Запланировано также выступление ансамбля «Зариана», – уточнила начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации города Ольга Михалева.
Автор : Отдел новостей «В»
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