Железнодорожные переезды обойдут с инспекцией

На ДВжд продлили сроки прохождения месячника «Внимание, переезд!» в связи с ростом ДТП на железной дороге, сообщили в пресс-службе компании.

Представители ДВжд проводят профилактические встречи с коллективами автотранспортных предприятий, ведут разъяснительную работу с водителями, участвуют в совместных рейдах с сотрудниками ГИБДД по выявлению нарушителей правил дорожного движения на переездах. Помимо профилактических мер планируется улучшить техническое состояние мест пересечения с автодорогами. В этом году на ДВжд планируется обновить 37 железнодорожных переездов. В ходе месячника будет проверено 611 переездов (100 % переездов в границах ДВжд).

Несмотря на предпринимаемые железнодорожниками совместно с местными органами исполнительной власти и ГИБДД меры по профилактике правонарушений на переездах, рост штрафных санкций, количество ДТП здесь не снижается, ситуация не улучшается.

На полигоне ДВжд с начала 2017 года зафиксировано 17 ДТП при пересечении железнодорожных путей, за тот же период прошлого года произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало два человека, один из них погиб.

Причиной всех аварий стало нарушение водителями правил дорожного движения.