Высокая пожароопасность сохраняется

В пяти муниципалитетах Приморья за сутки ликвидированы лесные пожары на площади более одной тысячи гектаров, сообщили в пресс-службе края.

По информации департамента лесного хозяйства, пожары потушены в Тернейском, Ханкайском, Чугуевском, Кировском и Пограничном районах.

– Тушение еще более двух тысяч гектаров леса продолжается в девяти муниципалитетах, в их ликвидации принимает участие более 360 человек, задействовано более 60 единиц различной техники, в том числе авиация, – уточнили в ведомстве.

Так, вертолет МЧС России Ми-8 в Кавалеровском районе за день сбросил 27 тонн воды на горящие леса.

Кроме этого, более 100 парашютистов-десантников лесоохраны и приморских спасателей работают в труднодоступных местах Ольгинского и Кавалеровского районов.

Также в Приморье действуют мобильные группы сотрудников МЧС, МВД, лесоохраны, которые выявляют нарушителей особого противопожарного режима.

– Только на этой неделе задержано более 50 человек, нарушивших запрет на посещение лесов, к административной ответственности привлечено более 30 нарушителей, – пояснили в ведомстве.

Специалисты обратили внимание, что в Приморском крае сохраняется высокий класс пожарной опасности леса.

– За сутки зафиксировано 46 термических аномалий в девяти муниципалитетах, 47 раз пожарные подразделения выезжали на тушение палов травы, возникло пять новых пожаров, – прокомментировали в департаменте.

Напомним, что с 12 октября на территории края введен особый противопожарный режим. Запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.