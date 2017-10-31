Снова в школу. Реабилитации

Приморский центр социального обслуживания населения объявляет набор слушателей на цикл лекций в «Школе реабилитации по уходу за лежачими больными», сообщила пресс-служба края.

Очередные занятия пройдут во Владивостоке 29 ноября. Записаться можно уже сейчас по телефону: 8(423)-246-78-18.

Сотрудники центра познакомят всех желающих с методиками помощи лежачим больным, в том числе применяемыми в учреждениях здравоохранения, поделятся способами профилактики осложнений, обучат использованию технических средств реабилитации.

Бесплатные занятия в «Школе…» – очень эффективная социальная услуга, пользующаяся популярностью у населения. Только с начала года было проведено 170 занятий во многих районах края. За парты «Школы…» сели более 2,2 тысячи приморцев.

Подобные занятия пройдут в Уссурийске, Артеме, Лесозаводске, Большом Камне, Шкотовском и Михайловском районах.