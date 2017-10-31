Шишкарей квотируют и лицензируют?

Минприроды России поддержало инициативу врио губернатора Андрея Тарасенко по ограничению сбора дикоросов, сообщила пресс-служба края.

В Приморье сейчас идет массовый сбор шишек, причем в большинстве случаев варварским способом: целые бригады шишкарей срезают верхушки кедра, ломают ветки, а потом устраивают поджоги.

С такой «технологией» недолго и без кедров совсем остаться. Если сейчас не принять кардинальных мер, леса будут уничтожены. Мало того, шишкари при такой заготовке часто получают травмы. Приморье несет убытки от подобной заготовки природных богатств, хотя для их сбора приезжают из других регионов и соседнего Китая.

Андрей Тарасенко предложил ввести квоту и лицензировать сбор кедрового ореха. И эти изменения закрепить в Лесном кодексе РФ. Замглавы Минприроды Мурат Керимов поддержал инициативу.