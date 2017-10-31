Лихачи заплатят почти полмиллиарда рублей

С начала года средства автоматической фиксации выявили почти 700 тысяч нарушений ПДД на дорогах Приморья.

По данным пресс-службы краевой ГИБДД, на территории края фиксируют нарушения ПДД в автоматическом режиме 75 комплексов.

С начала года по результатам обработки фотофактов за различные нарушения правил дорожного движения возбуждено 695,6 тыс. дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 409,9 млн рублей. Из них за превышение скорости движения вынесено более 635 тыс. постановлений о наложении штрафа; за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, – 40,5 тыс. постановлений.

Госавтоинспекция напоминает: неуплата штрафов в установленный законодательством срок является административным правонарушением. Штраф должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом при оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется скидка в 50 %.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фотовидеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения.