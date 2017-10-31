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Общество

Гамбэй!

Чем-чем, а китайской кухней во Владивостоке можно удивить разве что приезжего. Для коренного же жителя «чифаньки», или «китайки», разбросанные по всему городу, – не просто привычное, а почти что жизненно необходимое явление. Ибо куда пойти, чтобы провести, к примеру, встречу одноклассников? Или бюджетно, но лихо, с танцами, отметить юбилей? Да и просто – где заказать по-быстрому вкусной еды? Конечно, в «китайке» по соседству!

Оценивать какой-то один ресторан китайской кухни смысла просто нет. В целом они все фактически одинаковы, и не имеет значения, «чифанька» это на 8–10 столиков где-нибудь в районе «БАМа», более помпезное заведение в каком-нибудь закоулке в центре или общепит на рынке в районе Спортивной.

Все подобные кафе чем-то схожи: незатейливый интерьер – иногда с явным китайским акцентом, мебель тоже очень похожа на ту, что встречается в кафе и едальнях Хуньчуня и Суйфэньхе. Как правило, в них есть «отдельные кабинеты» на большую компанию, а туалет всегда нуждается в косметическом ремонте… Сюда можно прийти со своим алкоголем при заказе от определенной суммы; здесь всегда – а уж вечером обязательно – гремит разухабистая российская попса, под которую лихо отплясывают и стар и млад.

В «китайках» нет смысла надеяться на некий высокий уровень обслуживания – подчас ваш официант и по-русски толком не говорит.

Что касается кухни, конкретных блюд, то в нашем городе некий авторский вариант китайских блюд предлагает, пожалуй, только Zuma. Нечто необычное предлагал и Wok town, но он недавно закрылся… В остальных же заведениях вы получите в целом фактически один и тот же набор – от салата «Харбин» с фунчозой и го-бао-жо (мясо в кисло-сладком соусе) до яблок в карамели. Примерно такое же меню, что показательно, вы обнаружите, если зайдете в любое настроенное на русского посетителя кафе в ближайших китайских городах.

Где вкуснее – сказать точно невозможно. Едва ли не у каждого жителя Владивостока есть своя любимая «китайка» – от «Черной розы» на Карбышева до «Хайнаня» на Нейбута, где, по его убеждению, готовят то самое правильное, настоящее мясо в кисло-сладком соусе и баклажаны с перцем. Какой именно должен быть вкус у мяса и баклажанов – тоже вопрос спорный. Для автора этих строк, например, самое лучшее го-бао-жо – то, что доставляют из «Пицца Ларенцо». И вы меня не переубедите.

Так почему же китайские кафе – при всей сомнительной их чистоте и прочем – так любят во Владивостоке? А потому, что там вкусно, недорого и всегда есть место. А что еще нужно для душевных посиделок или развеселого разгуляя?

*Гамбэй – традиционный китайский тост

Р. S. Напомним, что в этой рубрике мы знакомим читателей с точками общепита: где и какие блюда готовят, как принимают. А вы уже сами решайте, хочется вам посетить это заведение или нет. Наше мнение – субъективное.

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