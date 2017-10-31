Начало ноября для многих владивостокцев – традиционное время засолки капусты. Выходные дни чем не повод заготовить на зиму банку-другую любимой закуски и лучшего витаминного блюда всех времен и народов – капусты квашеной?
А значит, понесет народ мешки с белой, хрусткой, свежей капусткой с сельскохозяйственной ярмарки, что развернется традиционно на центральной площади Владивостока 3 и 4 ноября (все мероприятия, посвященные Дню народного единства, пройдут на Корабельной набережной).
А к капусте еще и морковка потребуется, перчик, клюква, а там мало ли что еще можно на главной ярмарке Приморья купить – от меда, дикоросов и таежных ягод до рыбы, молочки, кондитерских изделий и хлеба, овощей и фруктов – вон какой выбор!
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Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
Круглый стол, посвященный охране прав детей с особенностями развития, провела в Приморье уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она обозначила ряд проблем, которые требуют особого внимания ответственных ведомств.
За капустой хрусткой и ягодой таежной
Начало ноября для многих владивостокцев – традиционное время засолки капусты. Выходные дни чем не повод заготовить на зиму банку-другую любимой закуски и лучшего витаминного блюда всех времен и народов – капусты квашеной?
И прямиком в Нячанг, на море
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Приоритет кольца с 8 ноября
В России поменяли Правила дорожного движения, касающиеся проезда транспортных средств через перекрестки с круговым движением.