Приоритет кольца с 8 ноября

В России поменяли Правила дорожного движения, касающиеся проезда транспортных средств через перекрестки с круговым движением.
Как сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД, в новой редакции ПДД на перекрестке равнозначных дорог, на котором организовано круговое движение и который обозначен дорожным знаком 4.3 «Круговое движение», водитель транспортного средства, въезжая на такой перекресток, обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по данному перекрестку.
В случае если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями.
Указанные поправки в Правила дорожного движения вступят в силу по истечении семи дней после дня их официального опубликования, то есть 8 ноября 2017 года.
Автор : Отдел новостей «В»
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