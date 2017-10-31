И прямиком в Нячанг, на море

Вьетнамская компания VietJet Air намерена запустить прямое регулярное авиасообщение между Владивостоком и популярным у российских туристов вьетнамским курортом Нячанг, сообщила пресс-служба края.
О своем намерении связать Владивосток и вьетнамский город-курорт авиарейсом компания VietJet Air заявила еще в марте этого года во время официального визита делегации регионов Дальнего Востока в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ). Тогда представители компании отмечали, что открытие регулярной прямой авиалинии станет дополнительным стимулом для развития сотрудничества между территориями.
Спустя полгода VietJet Air подтвердила свои намерения и прибыла в Приморье, чтобы на месте изучить туристский рынок и проработать все вопросы, связанные с организацией нового маршрута.
– Наша компания основана в 2007 году. Свои первые рейсы мы выполняли, имея всего два самолета. Сейчас наш авиапарк насчитывает 45 аэро-бусов для международных перевозок и 50 единиц техники для внутренних линий. Кроме того, мы заключили договор на покупку 100 «Боингов». Сегодня мы летаем в Китай, Сингапур, Южную Корею, Таиланд, Малайзию, Мьянму и хотим расширяться дальше за счет включения России в карту полетов, – рассказал представитель VietJet Air До Бинх.
По его словам, в будущем компания рассчитывает соединить Вьетнам с несколькими российскими городами, но пока в планах иностранцев открытие прямого авиасообщения именно с Владивостоком.
Автор : Отдел новостей «В»
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