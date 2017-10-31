Юным горожанам предложили пройтись с белой тростью

У школьников краевого центра начались первые в этом учебном году уроки доброты. Занятия проводят представители обществ слабовидящих и слабослышащих Владивостока для учеников городских школ в рамках муниципальной программы «Доступная среда».
Первые уроки доброты «Мир глазами слепых» состоялись в школах № 48, 42 и 46. Руководитель регионального общества слепых Светлана Кротенок рассказала школьникам о трудностях, с которыми приходится сталкиваться слабовидящим, познакомила ребят со шрифтом Брайля и предложила написать несколько слов, используя данный шрифт, а также показала, как играют в шахматы слабовидящие. В завершение каждого урока ребятам было предложено пройти с завязанными глазами, используя белую трость для незрячих.
Школьники с большим интересом выполняли задания и заверили, что готовы оказывать помощь людям с ограниченными возможностями.
– Цель таких встреч – устранение социальной разобщенности здоровых людей и граждан с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, – подчеркнула Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города. – До конца этого года во Владивостоке планируется провести 30 уроков доброты.
Автор : Отдел новостей «В »
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