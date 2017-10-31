То, что в тени, зальют в первую очередь

Во Владивостоке идет активная подготовка спортивных объектов для занятий зимними видами спорта.

Об этом депутатам городской думы заявила начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации приморской столицы Юлия Вельбик.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, нынешней зимой на территории Владивостока будут функционировать 72 муниципальных сооружения зимнего назначения. По словам Юлии Вельбик, из них 52 дворовые спортивные площадки находятся в ведении управления развития физической культуры и массового спорта, 20 объектов подотчетны управлению по работе с муниципальными учреждениями образования. Доступ на эти спортплощадки будет свободным для жителей города. Исключение составляет стадион «Авангард», который не получает бюджетных средств на заливку катка, и поэтому там действует вход по билетам.

– Непосредственная подготовка объектов к заливке будет осуществляться в течение ноября, первых недель декабря, – уточнила Юлия Вельбик. – Основные подготовительные работы проводились во время текущего ремонта сооружений и включали в себя осмотр площадок на предмет отсутствия травмоопасных факторов и проверку целостности сооружения.

Напомним: в нынешнем году были капитально отремонтированы две хоккейные коробки на Борисенко, 58 и Русской, 86. На них проведены дренажные работы, установлены современные пластиковые борта с ограждениями взамен изношенных, а на Русской также построена зона ожидания игроков. Кроме того, на хоккейных коробках установили новые опоры освещения.

– Заливка объектов зависит непосредственно от погодных условий. Приступать к ней можно при устоявшейся температуре не выше минус пяти градусов. К примеру, в 2016 году зимние спортивные сооружения были готовы к 28 декабря, – напомнила Юлия Вельбик. – Первыми всегда заливаются объекты, находящиеся в тени, так они быстрее вводятся в эксплуатацию. Нужно еще отметить, что по контракту после снегопада у подрядчика есть три дня на расчистку и еще три дня на заливку спортивного сооружения.

Депутаты Владивостока обратились с просьбой к городским властям установить на спортивных объектах информационные плакаты для жителей с номерами телефонов экстренных служб.