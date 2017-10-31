Ремонт дороги завершат разметкой

Ремонт дорожного полотна завершается на Народном проспекте во Владивостоке, сообщили в пресс-службе мэрии. Работы проводятся в рамках реализация федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Как уточнили в управлении дорог и благоустройства администрации города, подрядчики укладывают завершающий слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Так, 1 ноября было уложено около тысячи тонн нового дорожного покрытия. Работы по асфальтированию планируется завершить сегодня, в пятницу. После чего на данном участке нанесут новую разметку.
Напомним, что здесь были демонтированы трамвайные пути, заменены люки и решетки инженерных сетей, установлены новые дорожные бортовые камни (с понижением по ходу движения пешеходов и на пешеходных переходах) и отремонтированы тротуары.
Автор : Отдел новостей «В»
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