Детей послали по следам «ЕлиКука»

Команда центра современного искусства «Заря» провела выездное творческое занятие «По следам «ЕлиКука» для ребят, живущих в санаторном отделении Приморской детской краевой клинической туберкулезной больницы.

В ней поправляют здоровье немало сирот и детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Срок их нахождения здесь может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет. Большинство не имеет возможности выехать из больницы и посетить городские мероприятия и центры культуры, сообщила пресс-служба ЦСИ «Заря».

Сотрудники «Зари» показали детям видеоэкскурсию по выставке московской арт-группы «ЕлиКука» «К Востоку прилагается Запад, или К дивану прилагается хвост», которая работает в ЦСИ до 12 ноября. Художники арт-дуэта Олег Елисеев и Евгений Куковеров создают свои работы из подручных материалов. На выставке во Владивостоке они представили работы, в которых учтен местный колорит: танцующие крабовые палочки, морских котиков из огромных камней, картину со шторами из макарон... Что-то подобное в творческой мастерской и было предложено создать ребятам. Кроме того, дети получили в подарок от ЦСИ «Заря» игрушечные хвосты причудливых форм, сшитые по эскизам художников «ЕлиКука». Их можно будет использовать во время праздников и карнавалов.

А 2 декабря в ЦСИ «Заря» пройдет традиционный благотворительный аукцион. Лотами на нем станут произведения современного искусства ведущих дальневосточных художников и резидентов ЦСИ «Заря». Вырученные средства будут направлены на строительство новой оборудованной детской площадки во дворе краевой детской больницы № 2 Владивостока.