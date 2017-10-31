Всем коллективом – в мир снов и грез

В галерее современного искусства «MC Gallary» (что работает в фойе Медицинского центра ДВФУ) открылась выставка «Сны». Неординарная экспозиция из более чем 65 работ в различных техниках и стилях отражает оригинальное видение этой глубокой темы молодыми художниками Владивостока (всего свои работы представили более 30 живописцев), сообщила пресс-служба ДВФУ.

Что такое сон? Точно ответить на этот вопрос не могут даже ученые. Загадочным образом сны передают реальность, фантазии и страхи человека. Этот мир грез, в котором открываются все тайные уголки подсознания личности, и стал темой для коллективной выставки.

– Такая вечная тема, как сновидения, всегда рождает массу идей и фантазий у творческих людей, тем более у художников. На наше приглашение принять участие в выставке под названием «Сны» ребята откликнулись с большим энтузиазмом, сильным желанием отразить свои давние чувства и переживания по данному поводу. Немало работ было создано специально для этой экспозиции, и в итоге выставка вышла очень яркой, – рассказала организатор и участник «Снов» Анастасия Шиверских.

В экспозиции представлены живопись, графика, инсталляции, декоративно-прикладное искусство в различных стилях. Все работы выполнены молодыми многообещающими художниками Владивостока, активными участниками межрегиональных, краевых и международных выставок. Среди них Милослава Снигарь, Дарья Шошина, Артем Братухин, Кристина Ровная, Екатерина Чуракова, Анастасия Шиверских, Марина Давидович и многие другие молодые авторы.

Вход свободный.