Сила позитива

Бывает, откроешь страницу в Интернете, а там вовсю обсуждают «эссе известного блогера», который и так и эдак, в пух и прах разнес Владивосток. Ну вот не нравится ему наш город, и сие сакральное знание счел он необходимым донести до каждого…

Вообще, конечно, это личное дело блогера, чем именно он делится с миром. Кто-то считает важным рассказывать о добром и хорошем, кто-то – бесконечно изливать на головы читающим потоки собственной желчи и раздражения. В данном случае раздражения по поводу Владивостока. Все в нем не так. От рельефа до «праворуких» автомобилей.

И что же делать в такой ситуации, если не начать, как иные граждане, раздирать на себе одежды и, впадая в транс, кричать: «Ах, как он прав, как прав!»? Искать противоядие. У меня оно нашлось: почти сразу в ленте друзей я увидела на страничке знакомой из Иваново отзыв о книге «Элеонора Лорд Прей. Письма из Владивостока»…

Думаю, эти слова моей знакомой – кстати, не слишком известного блогера – куда больше имеют право быть опубликованными.

«Эту книгу я купила как раз там, во Владивостоке. Книга очень интересна своей подлинностью…

Женщина, американка, приехала во Владивосток вместе с мужем, работавшим там в американском магазине. И прожила 36 лет, написала из Владивостока 16000 страниц писем, и они сохранились.

Какая это женщина, сколькому у нее можно поучиться! Прежде всего, конечно, жизнелюбию и стойкости, умению видеть и чувствовать красоту, радоваться любой мелочи. Богатая женщина, привыкшая к слугам, которой потом пришлось жить в бедности, почти в нищете. Пришлось работать в конторе, при этом Прей ничуть не изменилась. Вообще, у многих из нас превратное представление о богатых как о бездельниках и их жизни как наборе удовольствий. А круг Элеоноры Прей долгое время состоял из состоятельных горожан, но сколько среди них серьезных, симпатичных людей, между прочим, строивших Владивосток.

Вот она пишет о революциях – 1905-го и 1917 годов, о войнах – Русско-японской, Первой мировой, о белых и красных, о японцах, о чехах, хозяйничавших здесь… И я ей абсолютно верю, потому что она умный, внимательный очевидец.

…Вообще, эта женщина для меня – образец деятельного человека, полного энергии до пожилых лет. И деятельного не идейно, а именно работающего руками – с лопатой ли на земле, за пишущей или швейной машинкой, да и ее 16000 страниц писем – это огромный труд, полный тонких наблюдений, а совсем не пустая дамская болтовня, даже если она пишет о платьях. Сколько живых портретов в книге, а в целом получается портрет времени, и какого! И какая преданность американки русскому городу. Как я ее понимаю – за неделю успела влюбиться во Владивосток, перед глазами стоит.

…Жалею, что не успела увидеть ее дом, откуда она смотрела каждый день на бухту Золотой Рог и Амурский залив, не успела посмотреть оттуда ее глазами, представить, что я тут живу и вижу это каждый день. А ведь уже была где-то рядом, поднималась даже по лесенке, у которой стоит ее бронзовая стройная фигурка, спускающаяся на Светланскую к почте…».

Ну что, читатель, какому блогеру вы отдадите предпочтение? Сама я на этот вопрос уже ответила.