По следам императоров хризантемового трона

Секрет японского духа узнаем в приморской столице

Культурным событием международного значения назвали представители генерального консульства Японии во Владивостоке выставку фотохудожника Вячеслава Фурашова «Кумано-кодо – древними тропами императоров».

Сам дух Страны восходящего солнца, секрет ее силы раскрывают снимки, составляющие выставку, открывшуюся в рамках Года Японии в России в музее ВГУЭС.

Храмы и монастыри полуострова Кии – тысячелетнее сердце японской религии синто, духовное место целой нации. Затерянные в горах деревеньки, мощеные замшелыми булыжниками тропы, по которым медленно бредут паломники с бамбуковыми палками в руках, а на их пути только придорожные святилища да затерянные в горах деревушки, где можно восстановить силы, окунувшись в природные горячие источники.

– Так было тысячи лет назад, так все осталось и сегодня, – уверяет Вячеслав Фурашов. – Разве что туристов на тропе стало больше, чем паломников, но и паломников немало. И разве я мог не мечтать пройти по этой тропе, попытаться понять, что же такое путь паломника – квинтэссенция того, что можно называть изначальным японским духом?

Мне одновременно и повезло, и нет: я попал на тропу, когда по Японии шел тайфун «Талим». Физически было очень сложно преодолеть за несколько дней эти 50 километров под ветром и проливным дождем, но с другой стороны… «Талим» согнал с тропы всех туристов, и я смог прочувствовать, как в одиночку шли по этому пути паломники. Скажу одно: мозги эта дорога прочищает замечательно! И очень полезны для физического здоровья пешие переходы, во время которых можно восстанавливать силы в горячих источниках. Там есть деревушка Юномине онсен, зажатая в узкой долине, по которой протекает теплая река, бьют горячие источники. Так вот, в этой деревушке есть небольшая купальня на источнике – это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, причем уникальный. В этой купальне, в которой и сегодня могут посидеть и расслабиться те, кто сюда добрался, точно так же 1700 лет назад давали себе отдых паломники. Там вода удивительного цвета – голубовато-жемчужная, ее даже сравнить не с чем. А про ее лечебные свойства легенды ходят: говорят, врачует от всего…

За время моего путешествия по «Кумано-кодо» мне глубже открылась Япония, ее сплав буддизма с синтоизмом. В какой-то момент, когда шел под дождем, вдруг окрылило понимание: как бы тебе ни было плохо, как бы сильно ты ни устал, но если ты сыт и можешь идти, то продолжай идти. И это понимание придало сил, дальше мне шлось легко.

На выставке представлено только 22 фотографии, к каждой из которых Вячеслав написал короткое пояснение, а ведь всего им за время пути было сделано 4 тысячи снимков. По словам Вячеслава, он ставил, выбирая фото, перед собой простую цель: передать дух места, приметы древней и современной Японии, отношения «религия – природа» и «природа – человек». И каждый из представленных в экспозиции снимков совершенно попадает в точку, раскрывая нюансы, детали удивительного пути паломника, заманивая зрителя на эту тропу…

А в самом дальнем зале посетителя ждет неожиданный финал: большая панорама с видом Даймондзаки – древней каменной лестницы в тени 500-летних кедров, ведущей к одному из главных святилищ священных гор Кумано – Нати Тайся. Огромные полотна с видами на тропу свисают с потолка и создают точное ощущение, что ты находишься в тенистом, влажном, очень старом лесу, возможно, в особенном месте…

– Вячеслав идет по Японии не только всем известными маршрутами – от Токио до Киото, но и углубляется в эту страну, знакомит нас с той Японией, которая, может быть, не так популярна, но она действительно стоит того, чтобы ее увидеть, – поясняет искусствовед Надежда Сухарева. – Маршрут пролегает по горам, и нам, приморцам, с нашими сопками это в определенном смысле близко, понятно… А с другой стороны, эти фотографии – настоящее открытие, позволяющее увидеть важные для японской культуры места.

– Мы не впервые сотрудничаем с Вячеславом Фурашовым. Первым был проект, итогом которого стала фотовыставка «Очарование японской провинции». Кстати, она путешествует по Дальнему Востоку (на днях открылась в Благовещенске) и везде получает замечательные отзывы, – рассказала Татьяна Зубарева, представитель Национального офиса по туризму Японии во Владивостоке. – Второй маршрут Вячеслав задумал сам. Ему хотелось погрузиться в историю Страны хризантемового трона, понять, где же скрываются места силы, особой энергетики. На мой взгляд, Вячеславу почти идеально удалось передать атмосферу, ауру этого загадочного, мистического пути.

Интересно, что на тропе можно встретить много молодежи, и не только среди туристов. Сегодня в Японии отмечается огромный всплеск интереса к синтоизму у японцев 20–30 лет. Молодежь снова манит место силы…

Справка «В»

«Кумано-кодо» – паломнический маршрут из храма в храм, пролегающий по горам полуострова Кии (префектуры Вакаяма, Миэ и Нара). Тысячи лет назад паломники, в том числе японские императоры, ходили от храма, в котором хранятся дары богини Аматэрасу (создательницы Японских островов), к храмам трех священных гор – Накахэти.



