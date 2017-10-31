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Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости

Круглый стол, посвященный охране прав детей с особенностями развития, провела в Приморье уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она обозначила ряд проблем, которые требуют особого внимания ответственных ведомств.
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости

В их числе – единообразие в подходах к работе с особыми детьми, необходимость совершенствования инфраструктуры для помощи таким детям и формирование культуры открытости детских домов-интернатов. Последнее, по словам омбудсмена, очень важно для решения всех проблем: когда в интернате работают грамотные волонтеры, которые могут оказать поддержку как детям, так и сотрудникам учреждений, сообщили в пресс-службе края.

И.о. вице-губернатора Приморья Константин Межонов отметил, что ряд вопросов детства требует работы на законодательном уровне, – необходимо вносить определенные коррективы в действующее законодательство Приморского края.

– Наша повседневная работа должна быть направлена на то, чтобы количество детей в детских домах уменьшалось, а в семьях – увеличивалось. Необходимо решать проблемы по обеспечению жильем выпускников детских домов, – подчеркнул заместитель главы региона.

Уполномоченный по правам детей при губернаторе Приморского края Анна Личковаха отметила, что число детей, стоящих на учете в органах опеки, снижается, но все равно остается достаточно высоким.

– В региональном банке данных детей-сирот тоже хорошая динамика снижения, но наличие в этом списке более двух тысяч детей говорит о том, что необходимо корректировать нашу работу. Более тысячи сирот – это дети, имеющие особенности в развитии. Решить эти проблемы и предоставить каждому ребенку право жить и воспитываться в семье позволит комплексное взаимодействие всех заинтересованных – от органов исполнительной власти до некоммерческих организаций, – считает она.

Обеспечение равного доступа к образованию для всех детей с учетом особых образовательных потребностей – одна из приоритетных задач развития системы образования Приморья, заявила директор профильного департамента Оксана Мартыненко.

– В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных организациях края обучалось 5430 детей с ограниченными возможностями здоровья. Потребности населения в устройстве детей на сегодня удовлетворяются полностью. На территории региона 29 специальных коррекционных школ. Ребят там обучают по специально разработанным адаптированным образовательным программам. Кроме того, работа учреждений направлена на создание принципиально нового образовательного пространства, в котором ребенок не только учится, но и развивается творчески, приобретает навыки будущей профессии, получает опыт успешной самореализации и коммуникации. Для обучения детей с интеллектуальными нарушениями создается специальная коррекционно-развивающая среда, – уверила она.

Директор арсеньевского социально-реабилитаци-онного центра для несовершеннолетних «Ласточка» Инна Белоцерковец сообщила, что специалисты сети специализированных учреждений помогают родителям детей с особенностями развития правильно выстраивать взаимоотношения в семье.

– Мы помогаем родителям выстраивать взаимоотношения в семье в рамках работы групп взаимопомощи, семейных программ выходного дня, различных акций и семинаров. На базе нашего учреждения работают региональный ресурсный центр по поддержке родителей, информационный интернет-портал и электронная библиотека. Одна из наших самых важных технологий – это онлайн-консультирование для семей, проживающих в отдаленных районах края, – подчеркнула Инна Белоцерковец.

Анна Кузнецова отметила, что открыла для себя новые очень хорошие программы в Приморье по профилактике сиротства детей с особенностями в развитии. В дальнейшей работе требуется уделить большое внимание взаимодействию всех ведомств, чтобы дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию, могли развиваться и не просто пребывать в детских домах и интернатах, а социализироваться, найти себя.

Напомним, что уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка побывала в Приморье с рабочим визитом. За два дня – 31 октября и 1 ноября – Анна Кузнецова провела прием граждан, посетила ряд детских учреждений региона, в частности, социально-реабилитацион-ный центр для несовершеннолетних «Парус надежды» и православную гимназию.

Автор : Отдел новостей «В»

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