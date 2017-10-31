Если с Халком вышел в путь…

Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит блокбастер «Тор: Рагнарек», где асгардское божество сразится на гладиаторской арене с зеленым мутантом Халком. Две отечественные картины – биографическая лента «Хармс» и драма «Осколки» – радуют серьезным настроем. Плюс к тому целых три триллера: «Скрюченный домишко», «Джунгли» и «Убить за лайк». Завершает парад французский «Дикарь», где Поля Гогена сыграл Венсан Кассель.

«Тор: Рагнарек» (16+)

Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее страшного события – Рагнарека. По легенде это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием которой станет его полное уничтожение. В попытке предотвратить это событие, Тор намерен прибегнуть к помощи своего товарища из Мстителей – Халка. Вместе им предстоит столкнуться лицом к лицу со злейшим врагом всех девяти миров – огненным демоном Суртуром, целью которого является исполнение пророчества о Рагнареке и уничтожение девяти миров.

«Хармс» (16+)

Он сам считает себя гением, но издательства отказываются печатать его произведения. Он любит женщин, но те не всегда его понимают. Постоянное отсутствие денег и отстраненность от реальности. Элегантный пижон Даниил Ювачев называет себя не менее эффектно – Хармс. Он завсегдатай беспрерывных литературных тусовок и любитель эпатажа. Живя в обществе, он совершенно от него оторван. Хармс бросает вызов времени, смело кидается в пучину действительности, размытой и вполне условной, с той же долей противоречий, какой была исполнена его натура.

В атмосфере его ветхой квартиры и редакции детских журналов «Чиж» и «Еж», ленинградских улиц, набережных и крыш разворачивается удивительная битва человека с самим собой, своими пороками, страстями, с целым миром, в котором он существует, будто запертый в клетку. Справится ли он с давлением общества, любовными коллизиями, невозможностью заниматься творчеством?

«Убить за лайк» (18+)

Две подружки-старшеклассницы одержимы мечтой стать звездами социальных сетей. Но, как известно, хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому они заводят блог «Кошмарные девчонки», в котором смачно комментируют трагедии и несчастные случаи, происходящие в их городке. Количество подписчиков растет, но для новых лайков требуются новые кровавые репортажи. Амбициозные девушки, ощущая острую нехватку материала, принимаются убивать всех, кто мешает им по жизни, совмещая «приятное» с «полезным»…

«Джунгли» (18+)

Группа друзей отправляется в непроходимые джунгли Боливии в поисках экзотических впечатлений. Однако, когда проводник исчезает и приятели остаются один на один с дикой природой, путешествие, начавшееся как забавное приключение, превращается в борьбу за выживание.

«Скрюченный домишко» (16+)

София, внучка олигарха Аристида Леонидиса, приглашает частного детектива Чарльза Хейуорда расследовать убийство ее дедушки. Она уверена: кто-то из домочадцев отравил его. Взявшись за расследование, Чарльз выясняет, что мотив мог быть у всех. Даже у Софии…

«Осколки» (18+)

Вы когда-нибудь думали о том, что жизнь могла сложиться по-другому? Вы могли родиться в другом месте, сделать другой выбор, пойти по незнакомому пути…

Он и она словно застыли в рутине похожих дней, где сны кажутся более реальными, чем череда будней. Но что если параллельный мир вовсе не иллюзия и однажды кто-то из них погрузится в него как в настоящий?

«Дикарь» (16+)

Устав от богемной жизни Парижа, Поль Гоген отправляется на другой конец света. В поисках вдохновения и новых красок жизни он оказывается на Таити. Там он встречает Техуру – дикарку, богиню, объект непреодолимой страсти и испепеляющей ревности, музу, которой мир обязан появлением гениальных творений великого художника.