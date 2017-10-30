Сергей Жигунов вновь стал жертвой любви

Режиссер Станислав Назиров, снявший в свое время сериалы «Не родись красивой» и «Котовский», сейчас работает над многосерийной кинолентой «Последняя осень».
В центре детективной мелодрамы, которая снимается для одного из центральных каналов, – любовный треугольник. Юрий Беляев и Регина Мянник играют супругов. И у этой счастливой, на первый взгляд, семьи есть давний друг Клишин (его играет Сергей Жигунов), всю жизнь влюбленный в Ольгу.
– Фильм снимается в уникальном жанре – на стыке триллера и мелодрамы, – пояснил нам Станислав Назиров. – Все закручено в лихую драматургическую спираль, из которой постоянно вылезают пружины: у каждого персонажа оказывается свой секрет. И выясняется, что все вокруг – не совсем то, чем оно кажется на первый взгляд. По ходу истории с героев спадают маски…
Создатели проекта обещают, что сериал будет изобиловать динамичными сценами, свойственными формату боевика. Зрители станут свидетелями погонь и взрывов, похищений и таинственных исчезновений.
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