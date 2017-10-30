Сергей Пускепалис получил журавля в небе

Звездное ассорти

В Москве начались съемки нового сериала для Первого канала «Журавль в небе». Это мелодрама о судьбе летчицы Аси Солнцевой (эта роль досталась Марии Луговой). В Советском Союзе создается первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет (в этой истории он носит кодовое имя «Журавль»), ставший легендой советской авиации.

В фильме главные роли сыграют Сергей Пускепалис, Ольга Кабо, Борис Невзоров, Валентина Теличкина, Полина Лазарева, Михаил Гаврилов и другие. Работа над сериалом идет в Москве и ее окрестностях, а в эфир Первого канала «Журавль в небе» выйдет в следующем году.