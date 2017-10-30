Пахом устроит сверхъестественный отбор

Один из самых эпатажных участников шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Сергей Пахомов, которого зрители запомнили как Пахома, получил работу на канале ТВ-3.

Актер, сценарист, художник, шоумен и экстрасенс стал ведущим шоу «Сверхъестественный отбор». Напомним: Сергей показал очень хорошие результаты на состязаниях в «Битве экстрасенсов», но в какой-то момент заявил, что покидает шоу. Как говорит сам Пахом, он отдал передаче много сил и сейчас готов выступить лишь в качестве судьи на конкурсе людей с паранормальными способностями. Отбор сильнейших участников первого тура будет проходить в шести российских городах – Твери, Туле, Рязани, Воронеже, Нижнем Новгороде и Казани. В каждом городе Пахом со съемочной группой проведет по четыре дня.

– Я патриот, я люблю наши города, – говорит Сергей Пахомов. – И я доказываю свою любовь делом. А находить яркие магические таланты в каждом городе, выявлять сильнейших из них – это доброе дело.