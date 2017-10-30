Инопланетянин оказался настоящим мужиком

Нашумевший полнометражный фильм «Притяжение» режиссера Федора Бондарчука 4 ноября покажет телеканал «Россия». Те, кто так и не посмотрел в кинотеатре историю про аварийное приземление инопланетного корабля (да не куда-нибудь, а в московский район Чертаново), смогут сделать это, не выходя из дома.
Фильм изобилует самыми современными спецэффектами, но романтическая линия сюжета не теряется среди них. Инопланетянин, которого враждебно встретили в Чертаново, жертвует своей жизнью ради земной девушки.
– Это фильм без нравоучений, без плакатных лозунгов. На первый план вышли темы прощения и возможного принятия всего, что выходит за рамки обыденности, а также тема агрессивной среды, в которой мы все – вне зависимости от страны, вероисповедания, национальности – живем, – говорит Федор Бондарчук.
Главные роли сыграли Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков, Людмила Максакова, Сергей Гармаш. Роль инопланетного существа досталась Риналю Мухаметову.
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