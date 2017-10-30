Без женщин шифр не разгадаешь

По заказу Первого канала начались съемки многосерийного фильма «Шифр».
Действие разворачивается в Москве в 50-х годах прошлого столетия. В центре сюжета – четыре женщины, которых связывает военное прошлое, а точнее, прошлая работа в спецотделе Главного разведывательного управления.
Они сходятся вновь, чтобы вести расследования и помогать следственным органам в особо запутанных делах. Каждая из них обладает уникальными способностями: кто-то имеет аналитический ум, у кого-то – фотографическая память, а у кого-то особо развита интуиция…
Режиссером проекта стала Вера Сторожева. В главных ролях – Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Яна Осипова, Елена Панова, Сергей Пускепалис, Михаил Евланов и многие другие.
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Подростков предупредили о лжеволонтерах
Школа волонтеров Молодежного ресурсного центра Владивостока очень популярна у юных приморцев, желающих безвозмездно помогать городу и его жителям.
Тигр Владик тоже выбирает столицу Приморья
Знаменитый тигр Владик, который год назад разгуливал по Владивостоку, решил вернуться поближе к любимому городу. В центре «Амурский тигр» сообщили, что зверь, которого в мае выпустили в нацпарк «Бикин» на севере Приморья, вернулся на юго-запад региона.
В честь юбилея VladNews MAN поедет на Савкине
В четверг, 2 ноября, региональное информационное агентство VladNews отметит свой 20-летний юбилей. По этому поводу главный приморский силач Иван Савкин на парковке Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке сдвинет с места автобус марки MAN. Посмотреть на представление известного рекордсмена может любой желающий. Начало в 12.00.