Без женщин шифр не разгадаешь

По заказу Первого канала начались съемки многосерийного фильма «Шифр».

Действие разворачивается в Москве в 50-х годах прошлого столетия. В центре сюжета – четыре женщины, которых связывает военное прошлое, а точнее, прошлая работа в спецотделе Главного разведывательного управления.

Они сходятся вновь, чтобы вести расследования и помогать следственным органам в особо запутанных делах. Каждая из них обладает уникальными способностями: кто-то имеет аналитический ум, у кого-то – фотографическая память, а у кого-то особо развита интуиция…

Режиссером проекта стала Вера Сторожева. В главных ролях – Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Яна Осипова, Елена Панова, Сергей Пускепалис, Михаил Евланов и многие другие.