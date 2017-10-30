Вороватый однолюб

Если вас никто не понимает, заведите лису. Уж она-то будет различать малейшие оттенки вашей интонации

«Вышел погулять – поучаствовал в десяти фотосессиях!» – так шутят про своих питомцев владельцы домашних лисиц. Действительно, своим обаянием и характером лисы способны очаровать любого. Неудивительно, что в последнее время все больше горожан хотят, чтобы у них дома жила рыжая красавица.

Кстати, исключительно рыжий цвет лисиц – устаревший стереотип. Жительница Владивостока Анастасия Хижняк несколько лет занимается разведением домашних лис, и сейчас в ее хозяйстве обитают 19 разномастных красоток: рыжие, черно-серебристые, бело-серые. Так что, если вы предпочитаете блондинок или брюнеток, нет проблем…

Котопес с хорошей памятью

Фанатичная любовь к животным, особенно собакам, возникшая в детстве, не оставила Насте выбора: она выучилась на зоолога и прошла курсы кинолога. И только тогда, осознавая всю ответственность, завела собаку – стаффордширского терьера. Назвала пса Баста и вложила в него всю свою любовь, душу и знания в области кинологии. А потом ей пришлось на год уехать в Новосибирск. Во Владивосток Анастасия вернулась не одна. С лисой.

– Затем купила еще одну лису, потом еще одну, потом еще… И вот сейчас я по-настоящему счастлива, несмотря ни на какие жизненные проблемы и невзгоды, – признается девушка.

Если кто не знает, лисицы относятся к семейству псовых. То есть это прямые родственники собак. А по характеру домашние лисы сильно отличаются от диких, лесных – у них развиты элементы кошачьей натуры.

– Да, лиса – это котопес, животное с особой индивидуальностью, – подтверждает Анастасия. – Лисы игривы, доверчивы, обладают хорошей памятью и отличаются преданностью и привязанностью к хозяину. Если они видят, что к ним относятся с нежностью, то и отвечать будут тем же.

Главное – никогда не обижайте и не бейте лису – если она обидится, то это уже навсегда. Лиса будет помнить, что вы сделали ей неприятно или больно, и наладить контакт будет очень трудно. Она не будет мстить вам, но замкнется в себе. Если зверек напакостил, его можно пристыдить, они это понимают.

Лисы не портят мебель, обои, но любят воровать – да, имидж воровки-плутовки не выдуман. Таскают все, что плохо лежит: носки, перчатки, ручки, другую мелочь. Если что пропало, ищите у лисы в домике.

Есть еще две вещи, которые важно знать о домашних лисах. Если они сбегут – погибнут, поскольку не умеют охотиться. И лисицы – однолюбы: к чужому человеку не подойдут. Именно поэтому важно брать щенка на воспитание до того, как ему исполнится три месяца.

Душу – за виноград и сыр

Что касается содержания лисиц, то оно практически полностью совпадает с содержанием собак. Лисы контактные, игривые и прекрасно уживаются с другими питомцами (если те неагрессивные). Как и собаки, они не переносят одиночества, так что любые четвероногие друзья будут им в радость.

Спят лисы в домиках или на лежанках. Гулять с ними необходимо минимум два раза в день, утром и вечером. Кроме того, им нужно ставить лоток, так как они не могут долго терпеть.

– Лисам необходимы пространство и свежий воздух, а также веселая компания, в которой они будут чувствовать себя уютно. Им обязательно нужно общение с человеком, оставлять лис в одиночестве нельзя, они могут даже погибнуть, – рассказывает Настя. – Зимой не советую гулять вдоль проезжих частей: реагент может навредить животному. После прогулок надо помыть лапы и намазать их детским кремом или вазелином.

Чаще всего тех, кто интересуется лисами, волнуют их запах и шерсть. Анастасия утверждает, что лисы не пахнут ничем, а линяют дважды в год, осенью и весной. Тогда надо вычесывать лишнюю шерсть щеткой-пуходеркой.

Кормить взрослых лисиц надо дважды в день. Им подходит собачий корм суперпремиум-класса. Возможно и натуральное кормление – каши с мясом (курица, говядина, рыба). Важно запомнить, что ни в коем случае нельзя смешивать натуральное кормление с сухим кормом. Зверькам на сухом корме можно и нужно давать вкусности: фрукты, ягоды, овощи, творог, молоко. А за виноград и сыр лисы готовы продать душу!

Не притворяйся спокойным. Будь им

– Необходимо еще сказать об одном из самых важных методов адаптивной зоопсихологии – о культуре эмоций, – говорит Анастасия. – Большинство людей почти никогда не задумываются о том, какие события вызывают у них эмоциональные реакции. Более того, собственное состояние для каждого человека привычно и нормально. И когда я говорю, что с лисой нужно разговаривать спокойно, большинство потенциальных хозяев отвечает: «А это мой спокойный голос». Не буду сейчас вдаваться в бесконечные подробности всех эмоциональных окрасок речи, их столько же, сколько и людей. Коснусь только самого главного: лисице плевать, по какой причине у вас изменилось состояние, эту вашу реакцию она интерпретирует по-своему! Если в вашем голосе тревога – лиса решит, что нужно ожидать врагов. Если злоба, раздражение – что вы ее разлюбили. Если вы ее обычно много гладите и чешете, а тут вдруг перестали (на работе запарка, например), значит тоже разлюбили. А самое главное – нельзя притворяться спокойным! Надо быть спокойным.

Цена вопроса

Стоят щенки от 35 до 45 тысяч рублей. В самом начале нужно купить для питомца домик или лежанку (около 2000 рублей), но можно обойтись и старой подушкой или пледом. Также лисе необходим лоток (500 рублей) и наполнитель для него (300 рублей за 10 литров). Понадобятся еще ошейник (300–400 рублей) и поводок (в среднем 1000 рублей).

В месяц на содержание одной лисицы уходит в среднем 3000 рублей, но здесь все зависит от того, есть ли у вас желание баловать своего любимца. Корм стоит 1600 рублей за три кило. Также лисе требуются лакомства: ягоды, фрукты, овощи, можно давать вкусности для собак. И не забудьте подарить питомцу собачьи игрушки.

Справка «В»

Одомашнивать лисиц начали в 1959 году. Ученый Дмитрий Беляев из Новосибирского института цитологии и генетики пытался вывести послушных особей, которые могли бы мирно и спокойно сосуществовать с человеком. В результате этих экспериментов появились лисички не только послушные, но и разных окрасов – в отличие от диких лис.



