Вороватый однолюб

Новостная лента
Ноябрь, 01 среда
13:12
Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой Эксклюзив
13:12
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
13:12
Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews
13:07
В администрации Владивостока обсудили, как будет присуждаться премия «Есть за что!»
12:54
Еще один мост частично перекрыли в Приморье Видео
12:40
Свободный порт Владивосток станет свободнее
12:27
Общественные организации получают финансовую поддержку от администрации Владивостока
12:15
Автомобили получили серьезные повреждения при ДТП во Владивостоке Фото
12:03
В Приморье продолжаются поиски пропавшего мужчины
11:51
В Приморье под колесами автомобиля оказался ребенок Фото
11:39
В Приморье за сутки потушили 11 пожаров
11:27
Главный гаишник Приморья устроил лучшую стрельбу из пистолета
11:15
Лесной пожар добрался до города в Приморье‍
11:02
Жителей и гостей Владивостока приглашают на уникальную фотовыставку о Японии
10:50
И.о. главы Владивостока Алексей Литвинов проверил готовность коммунальных служб к зиме
10:38
Пьяный приморец вынес с магазина всю «наличку»
10:25
Водитель элитного внедорожника привлечен к ответственности за нарушение ПДД
10:13
В поселке Заводской горела квартира
10:00
За сутки в Приморье произошло более 60 аварий Эксклюзив
09:48
Андрей Тарасенко уволил еще одного чиновника в Приморье
09:34
Подростки держат в страхе жителей одного из домов во Владивостоке Эксклюзив
09:23
Путин: Дайте денег регионам!
09:11
Во Владивостоке отменены летние электрички
08:59
Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 1 ноября
08:52
Один авиарейс прибывает в аэропорт Владивостока раньше времени
08:42
Часть Владивостока останется без света в среду, 1 ноября Адреса
08:38
Девять домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 1 ноября Адреса
08:20
Теплая погода ожидается в Приморье в среду, 1 ноября
07:25
Гороскоп на 1 ноября
06:39
Пешеходный переход на улице Карбышева перенесут и сделают более безопасным
05:12
Госдума одобрила продление заморозки пенсионных накоплений для экономии бюджета
04:24
Тигр разорвал человека в Хабаровском крае
03:33
Дмитрий Медведев ввел новые изменения в ПДД
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4226 (165) от 01 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Андрей Тарасенко: мы должны быть одной командой
Виртуальные каракули и чтение мыслей
Подростков предупредили о лжеволонтерах
Тигр Владик тоже выбирает столицу Приморья
В честь юбилея VladNews MAN поедет на Савкине
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Зверьё моё

Вороватый однолюб

Если вас никто не понимает, заведите лису. Уж она-то будет различать малейшие оттенки вашей интонации

«Вышел погулять – поучаствовал в десяти фотосессиях!» – так шутят про своих питомцев владельцы домашних лисиц. Действительно, своим обаянием и характером лисы способны очаровать любого. Неудивительно, что в последнее время все больше горожан хотят, чтобы у них дома жила рыжая красавица.

Кстати, исключительно рыжий цвет лисиц – устаревший стереотип. Жительница Владивостока Анастасия Хижняк несколько лет занимается разведением домашних лис, и сейчас в ее хозяйстве обитают 19 разномастных красоток: рыжие, черно-серебристые, бело-серые. Так что, если вы предпочитаете блондинок или брюнеток, нет проблем…

Котопес с хорошей памятью

Фанатичная любовь к животным, особенно собакам, возникшая в детстве, не оставила Насте выбора: она выучилась на зоолога и прошла курсы кинолога. И только тогда, осознавая всю ответственность, завела собаку – стаффордширского терьера. Назвала пса Баста и вложила в него всю свою любовь, душу и знания в области кинологии. А потом ей пришлось на год уехать в Новосибирск. Во Владивосток Анастасия вернулась не одна. С лисой.

– Затем купила еще одну лису, потом еще одну, потом еще… И вот сейчас я по-настоящему счастлива, несмотря ни на какие жизненные проблемы и невзгоды, – признается девушка.

Если кто не знает, лисицы относятся к семейству псовых. То есть это прямые родственники собак. А по характеру домашние лисы сильно отличаются от диких, лесных – у них развиты элементы кошачьей натуры.

– Да, лиса – это котопес, животное с особой индивидуальностью, – подтверждает Анастасия. – Лисы игривы, доверчивы, обладают хорошей памятью и отличаются преданностью и привязанностью к хозяину. Если они видят, что к ним относятся с нежностью, то и отвечать будут тем же.

Главное – никогда не обижайте и не бейте лису – если она обидится, то это уже навсегда. Лиса будет помнить, что вы сделали ей неприятно или больно, и наладить контакт будет очень трудно. Она не будет мстить вам, но замкнется в себе. Если зверек напакостил, его можно пристыдить, они это понимают.

Лисы не портят мебель, обои, но любят воровать – да, имидж воровки-плутовки не выдуман. Таскают все, что плохо лежит: носки, перчатки, ручки, другую мелочь. Если что пропало, ищите у лисы в домике.

Есть еще две вещи, которые важно знать о домашних лисах. Если они сбегут – погибнут, поскольку не умеют охотиться. И лисицы – однолюбы: к чужому человеку не подойдут. Именно поэтому важно брать щенка на воспитание до того, как ему исполнится три месяца.

Душу – за виноград и сыр

Что касается содержания лисиц, то оно практически полностью совпадает с содержанием собак. Лисы контактные, игривые и прекрасно уживаются с другими питомцами (если те неагрессивные). Как и собаки, они не переносят одиночества, так что любые четвероногие друзья будут им в радость.

Спят лисы в домиках или на лежанках. Гулять с ними необходимо минимум два раза в день, утром и вечером. Кроме того, им нужно ставить лоток, так как они не могут долго терпеть.

– Лисам необходимы пространство и свежий воздух, а также веселая компания, в которой они будут чувствовать себя уютно. Им обязательно нужно общение с человеком, оставлять лис в одиночестве нельзя, они могут даже погибнуть, – рассказывает Настя. – Зимой не советую гулять вдоль проезжих частей: реагент может навредить животному. После прогулок надо помыть лапы и намазать их детским кремом или вазелином.

Чаще всего тех, кто интересуется лисами, волнуют их запах и шерсть. Анастасия утверждает, что лисы не пахнут ничем, а линяют дважды в год, осенью и весной. Тогда надо вычесывать лишнюю шерсть щеткой-пуходеркой.

Кормить взрослых лисиц надо дважды в день. Им подходит собачий корм суперпремиум-класса. Возможно и натуральное кормление – каши с мясом (курица, говядина, рыба). Важно запомнить, что ни в коем случае нельзя смешивать натуральное кормление с сухим кормом. Зверькам на сухом корме можно и нужно давать вкусности: фрукты, ягоды, овощи, творог, молоко. А за виноград и сыр лисы готовы продать душу!

Не притворяйся спокойным. Будь им

– Необходимо еще сказать об одном из самых важных методов адаптивной зоопсихологии – о культуре эмоций, – говорит Анастасия. – Большинство людей почти никогда не задумываются о том, какие события вызывают у них эмоциональные реакции. Более того, собственное состояние для каждого человека привычно и нормально. И когда я говорю, что с лисой нужно разговаривать спокойно, большинство потенциальных хозяев отвечает: «А это мой спокойный голос». Не буду сейчас вдаваться в бесконечные подробности всех эмоциональных окрасок речи, их столько же, сколько и людей. Коснусь только самого главного: лисице плевать, по какой причине у вас изменилось состояние, эту вашу реакцию она интерпретирует по-своему! Если в вашем голосе тревога – лиса решит, что нужно ожидать врагов. Если злоба, раздражение – что вы ее разлюбили. Если вы ее обычно много гладите и чешете, а тут вдруг перестали (на работе запарка, например), значит тоже разлюбили. А самое главное – нельзя притворяться спокойным! Надо быть спокойным.

Цена вопроса

Стоят щенки от 35 до 45 тысяч рублей. В самом начале нужно купить для питомца домик или лежанку (около 2000 рублей), но можно обойтись и старой подушкой или пледом. Также лисе необходим лоток (500 рублей) и наполнитель для него (300 рублей за 10 литров). Понадобятся еще ошейник (300–400 рублей) и поводок (в среднем 1000 рублей).

В месяц на содержание одной лисицы уходит в среднем 3000 рублей, но здесь все зависит от того, есть ли у вас желание баловать своего любимца. Корм стоит 1600 рублей за три кило. Также лисе требуются лакомства: ягоды, фрукты, овощи, можно давать вкусности для собак. И не забудьте подарить питомцу собачьи игрушки.

Справка «В»

Одомашнивать лисиц начали в 1959 году. Ученый Дмитрий Беляев из Новосибирского института цитологии и генетики пытался вывести послушных особей, которые могли бы мирно и спокойно сосуществовать с человеком. В результате этих экспериментов появились лисички не только послушные, но и разных окрасов – в отличие от диких лис.

  

Автор : Анна МИРОНОВА

В этом номере:
Андрей Тарасенко: мы должны быть одной командой
Андрей Тарасенко: мы должны быть одной командой

Без Владивостока не будет края, и без края не будет Владивостока

Виртуальные каракули и чтение мыслей
Виртуальные каракули и чтение мыслей

Новые технологии поражают воображение. А без паяльника все же не обошлись...

Подростков предупредили о лжеволонтерах

Школа волонтеров Молодежного ресурсного центра Владивостока очень популярна у юных приморцев, желающих безвозмездно помогать городу и его жителям.

Тигр Владик тоже выбирает столицу Приморья

Знаменитый тигр Владик, который год назад разгуливал по Владивостоку, решил вернуться поближе к любимому городу. В центре «Амурский тигр» сообщили, что зверь, которого в мае выпустили в нацпарк «Бикин» на севере Приморья, вернулся на юго-запад региона.

В честь юбилея VladNews MAN поедет на Савкине

В четверг, 2 ноября, региональное информационное агентство VladNews отметит свой 20-летний юбилей. По этому поводу главный приморский силач Иван Савкин на парковке Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке сдвинет с места автобус марки MAN. Посмотреть на представление известного рекордсмена может любой желающий. Начало в 12.00.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4225

Грунт защитили от провалов, а автомобилистов – от аварий
Сергей Дарькин преклонил колено перед Ефимом Звеняцким
И.о. мэра города станет новым заместителем главы Приморья
В Приморье возобновлено производство женьшеня
Индусы с россиянами защитили Приморье от террористов
Искусство поехало в массы

газета
газета "Владивосток" № 4224

Ипотека строит рынок
Прощаемся со спектаклем. Не проститься бы с театром…
Зачем вам 80 кепок, товарищ челнок?
По улице Славянской ограничат движение транспорта
Уважаемые водители, сотрудники городских предприятий общественного транспорта и все автомобилисты!
Взгляни на «Мое кино»

газета
газета "Владивосток" № 4223

Юбилей с особым смыслом
Перевозчиков наказали за грязь
Прими ванну, рыбка. Вместо таблеток
Пограничный район: от древности до настоящего
Минус зам и плюс зам
За горячую воду расплатились имуществом

газета
газета "Владивосток" № 4222

Горожане выступают за скверы и парки
Приморье заводы не сдает
Почему ежик клубочком? Он на вас обиделся
Хочешь идти в ногу со временем? Догоняй «Пуск» на Русском
За двухтысячный «Владивосток» просят на 500 рэ больше
Сколько лететь до черной дыры?