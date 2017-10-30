Как пояснили в зоопарке, львица ручная, и, когда она вырастет, ее прочат в невесты любимцу публики льву Бонифацию. Пока же малышка нуждается в человеческой заботе, ее кормят молоком из бутылочки три раза в день. Львицу назвали Астрой и временно поселили дома у директора зоопарка. Котенок уже выбрал там любимое место – кресло. А чтобы Астре было не скучно (ведь, как и всем детям, ей хочется играть), директор завел для львицы друга-ровесника – щенка среднеазиатской овчарки. Малыши все делают вместе: играют, спят и едят. Днем они гуляют по территории зоопарка и ждут, когда им построят большой вольер и теплый домик.
Астра для Бонифация
Автор : Анна МИРОНОВА
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