Астра для Бонифация

Новые очаровательные малыши поселились в зоопарке в Садгороде – двухмесячные львица и щенок среднеазиатской овчарки.

Как пояснили в зоопарке, львица ручная, и, когда она вырастет, ее прочат в невесты любимцу публики льву Бонифацию. Пока же малышка нуждается в человеческой заботе, ее кормят молоком из бутылочки три раза в день. Львицу назвали Астрой и временно поселили дома у директора зоопарка. Котенок уже выбрал там любимое место – кресло. А чтобы Астре было не скучно (ведь, как и всем детям, ей хочется играть), директор завел для львицы друга-ровесника – щенка среднеазиатской овчарки. Малыши все делают вместе: играют, спят и едят. Днем они гуляют по территории зоопарка и ждут, когда им построят большой вольер и теплый домик.