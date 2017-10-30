Астра для Бонифация

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Ноябрь, 01 среда
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Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
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Один из сильнейших людей планеты подготовил подарок РИА VladNews
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В администрации Владивостока обсудили, как будет присуждаться премия «Есть за что!»
12:54
Еще один мост частично перекрыли в Приморье Видео
12:40
Свободный порт Владивосток станет свободнее
12:27
Общественные организации получают финансовую поддержку от администрации Владивостока
12:15
Автомобили получили серьезные повреждения при ДТП во Владивостоке Фото
12:03
В Приморье продолжаются поиски пропавшего мужчины
11:51
В Приморье под колесами автомобиля оказался ребенок Фото
11:39
В Приморье за сутки потушили 11 пожаров
11:27
Главный гаишник Приморья устроил лучшую стрельбу из пистолета
11:15
Лесной пожар добрался до города в Приморье‍
11:02
Жителей и гостей Владивостока приглашают на уникальную фотовыставку о Японии
10:50
И.о. главы Владивостока Алексей Литвинов проверил готовность коммунальных служб к зиме
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Пьяный приморец вынес с магазина всю «наличку»
10:25
Водитель элитного внедорожника привлечен к ответственности за нарушение ПДД
10:13
В поселке Заводской горела квартира
10:00
За сутки в Приморье произошло более 60 аварий Эксклюзив
09:48
Андрей Тарасенко уволил еще одного чиновника в Приморье
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Подростки держат в страхе жителей одного из домов во Владивостоке Эксклюзив
09:23
Путин: Дайте денег регионам!
09:11
Во Владивостоке отменены летние электрички
08:59
Четыре междугородных рейса из Владивостока отменены сегодня, 1 ноября
08:52
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08:42
Часть Владивостока останется без света в среду, 1 ноября Адреса
08:38
Девять домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 1 ноября Адреса
08:20
Теплая погода ожидается в Приморье в среду, 1 ноября
07:25
Гороскоп на 1 ноября
06:39
Пешеходный переход на улице Карбышева перенесут и сделают более безопасным
05:12
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Тигр разорвал человека в Хабаровском крае
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4226 (165) от 01 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Андрей Тарасенко: мы должны быть одной командой
Виртуальные каракули и чтение мыслей
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Тигр Владик тоже выбирает столицу Приморья
В честь юбилея VladNews MAN поедет на Савкине
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Зверьё моё

Астра для Бонифация

Новые очаровательные малыши поселились в зоопарке в Садгороде – двухмесячные львица и щенок среднеазиатской овчарки.

Как пояснили в зоопарке, львица ручная, и, когда она вырастет, ее прочат в невесты любимцу публики льву Бонифацию. Пока же малышка нуждается в человеческой заботе, ее кормят молоком из бутылочки три раза в день. Львицу назвали Астрой и временно поселили дома у директора зоопарка. Котенок уже выбрал там любимое место – кресло. А чтобы Астре было не скучно (ведь, как и всем детям, ей хочется играть), директор завел для львицы друга-ровесника – щенка среднеазиатской овчарки. Малыши все делают вместе: играют, спят и едят. Днем они гуляют по территории зоопарка и ждут, когда им построят большой вольер и теплый домик.

 

Автор : Анна МИРОНОВА

В этом номере:
Андрей Тарасенко: мы должны быть одной командой
Андрей Тарасенко: мы должны быть одной командой

Без Владивостока не будет края, и без края не будет Владивостока

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Виртуальные каракули и чтение мыслей

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Подростков предупредили о лжеволонтерах

Школа волонтеров Молодежного ресурсного центра Владивостока очень популярна у юных приморцев, желающих безвозмездно помогать городу и его жителям.

Тигр Владик тоже выбирает столицу Приморья

Знаменитый тигр Владик, который год назад разгуливал по Владивостоку, решил вернуться поближе к любимому городу. В центре «Амурский тигр» сообщили, что зверь, которого в мае выпустили в нацпарк «Бикин» на севере Приморья, вернулся на юго-запад региона.

В честь юбилея VladNews MAN поедет на Савкине

В четверг, 2 ноября, региональное информационное агентство VladNews отметит свой 20-летний юбилей. По этому поводу главный приморский силач Иван Савкин на парковке Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке сдвинет с места автобус марки MAN. Посмотреть на представление известного рекордсмена может любой желающий. Начало в 12.00.

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