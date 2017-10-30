«Кругом измена, трусость и обман…»

Как сто лет назад революционная ситуация в России обернулась революцией одного человека

В преддверии столетия Великой Октябрьской социалистической революции «В» публикует цикл «Уроки истории с Александром Жигжитовым». Сегодняшний урок посвящен непосредственно самим революциям 1917 года – Февральской и Октябрьской.

Вечный двигатель мятежа

– Александр Ильич, предыдущий «Урок...» привел нас к выводу о том, что именно Первая мировая война стала спусковым крючком для революции. И все равно непонятно: в войну был втянут практически весь мир, но революция произошла лишь в России.

– Революционные настроения в России зрели давно, периодически усиливаясь. Вроде бы общество успокоило принятие манифеста 1905 года, но затянувшаяся война и экономический спад вновь его взбудоражили.

– Вы говорите про экономический спад, но, если сравнивать с той же Германией, Россия, в общем-то, тогда жила неплохо...

– Понимаете, понятие «плохо живем» очень относительно. Относительно чего, какого времени мы плохо живем? Обычно идет сравнение по шкале истории. Да, в 1917 году жить в России стало хуже по сравнению с довоенным 1914-м. Была введена карточная система – гораздо позже и значительно мягче, нежели в других воюющих странах, но введена.

Кроме того, при любом уровне достатка в стране найдутся жаждущие перемен. Давайте сравним далекий 1917-й и нынешний 2017-й. Оба года кризисные. Но обратите внимание: к примеру, количество частных автомобилей – как показатель благосостояния населения – постоянно растет. Но и при этих условиях относительного благополучия толпы школьников собираются у памятника Ленину с лозунгами Навального. Как и сто лет назад, подростки – самое отзывчивое орудие революционеров!

Анализируя революции, наши и произошедшие в соседних странах, я все больше убеждаюсь в истинности формулы: задумывают революцию романтики, делают фанатики, пользуются ее плодами подонки.

– Давайте вернемся к причинам революций 1917 года...

– Как мы уже говорили, экономическая ситуация в стране, даже учитывая три года войны, была не самая худшая. Крестьянство, рабочие, технические специалисты, так называемые синие воротнички, жили вполне себе достойно.

Пролетариат? Та самая движущая сила революций... Давайте вспомним, кто такие пролетарии. Это рабочие, занятые низкоквалифицированным и низкооплачиваемым трудом по типу «бери больше, кидай дальше». При любом строе, в любую эпоху стоят на низшей социальной ступени. Поэтому хочешь не хочешь, но логически доходишь: основная причина революции была не в низах, а в верхах.

Не забывайте: инициатором отречения Николая от престола было именно его окружение! Высшая аристократия, депутаты Государственной думы во главе с князем Львовым (вполне вероятно, с ведома и при поддержке членов царской семьи) – именно они стали идейными вдохновителями Февральской революции. И даже знаменитые февральские хлебные бунты (или бабьи бунты), ставшие, как принято считать, толчком к народным волнениям, возникли не потому, что хлеба не было. Просто хлеб из-за непогоды не смогли подвезти в Петроград.

Посмотрим, как складывалась хронология Февральской революции. С отбытием царя в ставку, в Могилев, в Петрограде начались беспорядки: стачки, забастовки, демонстрации. Николай шлет телеграммы командующему войсками Петроградского военного округа генералу Хабалову: «Немедленно прекратить беспорядки!» Тот попытался: расположенным в городе военным частям было приказано расстреливать демонстрантов. Часть военных присоединяется к демонстрантам. Беспорядки не прекращаются, и 26 февраля Николай, до которого доходит информация о предательстве в рядах думцев, отдает приказ о роспуске 4-го созыва думы. Дума, в свою очередь, принимает решение не распускаться (такое разве возможно при твердой вертикали власти?) и в ответ создает временный комитет по управлению страной и столицей. Параллельно левые партии создают Петроградский совет. 1 марта думцы создают Временное правительство во главе с князем Львовым. В него вошли глава кадетов Милюков, глава октябристов Гучков и всем печально известный Керенский. И что они сделали первым делом? Приказом № 1 подчинили себе армию.

– Но армия же присягала царю!

– Верно! Но буквально 2 марта последовало отречение Николая. Часть офицеров была просто дезориентирована. Тем более что на следующий день последовало отречение младшего брата Николая Михаила. Как отстаивать государя, если государь сам от своей власти отрекся? А с другой стороны, вспомните: война шла уже четвертый год, большинство кадровых офицеров за эти годы было убито, им на смену пришли вчерашние студенты. Это была уже совсем другая армия, преимущественно интеллигентская по происхождению, с соответствующими настроениями. Во многом этот фактор и определил реакцию подавляющего большинства офицеров и на Февральскую революцию, и на отречение императора. Генералитет же рассматривал отречение царя как необходимую жертву, которая успокоит разбушевавшиеся массы.

А отрекался ли Николай?

– Сегодня люди почему-то в большинстве своем уверены, что это большевики свергли царя (см. стр. 3)...

– К сожалению, это так. Опросы общественного мнения подтверждают: 90 % респондентов уверены, что именно большевики свергли царя.

Знаете, сам я к Николаю отношусь двояко – он у меня в обеих ипостасях нормально в голове уживается. И как святой, пострадавший за веру Христову (не как бывший царь, а как человек, принявший мученическую смерть), и как человек, волею судьбы вынесенный на высоты управления огромной империей, который – чего уж там – не справился со своей задачей. Просто потому, что не обладал необходимыми для этого чертами характера.

– До сих пор продолжаются споры о подлинности его отречения…

– Если вспомнить сам документ, который и на документ-то не похож (отречение было написано на обрывке листа простым карандашом), то, конечно, сомнения возникают. Тем более что писал Николай его в царском поезде, пребывая в довольно комфортных условиях для того, чтобы составить документ должным образом.

Просто мы привыкли, что человек должен поступать так или иначе исходя из того образа, который складывается у нас в голове. То есть если он царь, то он и поступать должен, если так можно выразиться, державно. На самом деле поступки человека – это всего лишь отражение его внутреннего мира, его характера.

В своем личном дневнике Николай примерно в то же время записал: «Кругом измена, трусость и обман». В подлинности этой фразы сомневаться уж точно не приходится: она была написана его рукой, в его личном дневнике и без чьего-либо давления. Так вот, по моему глубокому убеждению, сильный человек подобное написать не может. Потому что констатация такой окружающей среды уже сама по себе говорит, что ты – жертва. А если ты жертва, то по определению слабый.

Возможно, Николай, записывая отречение, не думал или старался не думать (что скорее всего) о том, что его отречение – это конец не только его правления, но и империи. Он ведь писал отречение в пользу Михаила, хотя догадывался, что брату власть эта, да еще в такой сложной ситуации, даром не сдалась. Что, собственно, Михаил и доказал, отрекшись буквально на следующий день. Но Николай-то должен был понимать: попытку переделать монархию с многовековым менталитетом монархического государства, с неистребимой верой народа в доброго царя, в европейскую парламентскую республику ждет полное фиаско. Это просто преступление перед своей страной. Тем более что Николай знал людей, вошедших в правительство, и не слишком высоко оценивал их управленческие способности.

– Принято считать, что целью инициаторов отречения было просто сменить царя. Вроде даже дядюшка Николая, его тезка Николай Николаевич, метил на трон. Во всяком случае, в эмигрантских кругах звучала такая версия…

– Так что ж ему тогда помешало? Путь к власти ведь был открыт. Иди и бери! По мне так подобная версия – для самоуспокоения эмигрировавшей аристократии: мы просто хотели сменить царя, а оно вон как вышло…

Власть взяли, а что с ней делать – не знали.

Которые тут временные? Слазь!

– Давайте вернемся к работе Временного правительства. Почему у него не сложилось?

– Задумывались, почему они себя так назвали – Временное правительство? Да потому что они сами себя воспринимали как временщиков: они намеревались держать власть до созыва Учредительного собрания, которое должно было определить будущее политическое устройство, форму государственной власти в России и, наконец, сформировать постоянную власть. А то, что само по себе Учредительное собрание не соберется, что необходимо организовать выборную процедуру, общую для всей страны, – этим они не заморачивались. И когда собрание наконец кое-как собралось, власть уже захватили большевики.

Не забывайте, кто входил во Временное правительство: бывшие думцы, у которых не было опыта реального управления страной. Напомню, что только в сентябре Керенский объявил Россию республикой.

У этой коалиции был шанс не допустить большевистского переворота. Но отсутствие опыта, харизматичного лидера, политической воли людей, находившихся у власти, нерешительность, несогласованность действий обрекли этот режим.

Взять хотя бы мятеж Корнилова – ведь изначально, когда появилась угроза большевистского восстания, главнокомандующий по согласованию с Керенским повел войска к Петрограду. И что? В самый последний момент на заседании Временного правительство тот же Керенский объявляет мятежником Корнилова. Почему? Просто Керенский испугался того, что Корнилов введет военную диктатуру и власть будет утеряна.

– Но ведь как-то страна просуществовала полгода?

– Только по инерции. Так же, как мы жили в 90-х… В итоге империя без стержня – самодержавия – начала распадаться. Власти на местах начали драться за власть (извините за тавтологию), четвертый год шла война, на фронтах с армией работали революционеры, вводя и там демократию. В самом правительстве кризис сменялся кризисом, в результате чего уходили лидеры, пока не остался один Керенский…

Проблема Временного правительства, на мой взгляд, заключалась еще и в том, что среди эсеров и кадетов не было такой харизматичной личности, как Ленин.

Выводы: Февральская революция была не социальной, а политической; народ на себе результатов этой революции не ощутил.

Роль личности в истории велика есть

– А что большевики? Не случайно ведь «Апрельские тезисы» Ленина называются так – писал он их в апреле 17-го.

И я точно помню из уроков истории, что Ленин летом 1917 года действовал, причем весьма активно, в Петрограде. И картину «Ленин в Разливе» с августовским финским пейзажем тоже помню. А буквально пару месяцев спустя Ильич уже спешит в Петроград из Швейцарии в запечатанном вагоне…

– Большевики между тем работали вовсю! Ленин выступил перед коалицией со своими апрельскими тезисами, предложил мирный переход от Временного правительства к Советам. Его, естественно, освистали. После этого большевики попытались захватить власть силой. Да, дело было летом. Выступление было подавлено, Ленин бежал в Разлив, оттуда в Швейцарию, откуда уже прибыл в Россию в октябре в запечатанном вагоне.

Сама большевистская фракция росла и крепла. Ее лозунги – прекращение войны, конфискация, национализация помещичьих земель и банковской системы, контроль за производством и распределением – нашли отклик у людей. В итоге количество большевиков за каких-то полгода выросло более чем в 10 раз.

– Почему Ленин так спешил вернуться в Россию? Почему именно на 25 октября был назначен переворот?

– Не думаю, что в этой дате есть какой-то сакральный смысл. Скорее всего, эта спешка была связана с его личными переживаниями. Помните, мы в прошлый раз говорили: после принятия манифеста в 1905 году казалось, что если после этого социалистическая революция и произойдет, то когда-нибудь, не скоро. И тут, в октябре 17-го, возникли все предпосылки для социалистической революции. Так зачем упускать момент? И я более чем уверен: сидя в этом вагоне, по дороге из Швейцарии в Россию, Ленин уже строил планы захвата почтамтов, банков, телеграфов.

– Знаю, сослагательному наклонению в истории не место, но все же… А если бы у большевиков не было Ленина?

– Я глубоко убежден: роль масс в революции, бесспорно, важна, но роль личности важнее. Были в ВКП(б) и Троцкий, и Свердлов, и Джугашвили (тогда еще не Сталин). Но такой харизмой, как Ильич, никто не обладал. Это еще раз доказывает: именно личности делают историю. Революция октября 1917 года – это революция одного человека. И успешна эта революция была лишь благодаря тому, что именно Ленин взял оперативное руководство в свои руки. Это ведь была великолепная операция – захват мостов, почтамтов, банков. Он определил все важные точки: связь, финансы, информация. И, заметьте, это был совершенно бескровный переворот с минимальным, насколько это было возможно, количеством жертв – при штурме Зимнего погибли шесть человек из числа тех, кто его защищал.

– Может быть, дело еще и в том, что и защитники не слишком усердствовали – не было у них стимула?

– Верно. Знаменитый женский батальон, охранявший Зимний, просто разошелся. Не стал стрелять и артиллерийский дивизион, расположенный недалеко от Зимнего.

– Мы рассуждаем о революции 1917 года как о чем-то всеобъемлющем, охватившем всю страну…

– По факту в октябре власть большевиков ограничивалась лишь Петроградом. Даже в Москве битва за революцию продолжалась куда дольше и была более кровопролитной. К слову, знаменитый романс Александра Вертинского «Я не знаю, зачем и кому это нужно…» был посвящен погибшим в тех боях белым офицерам.

Всю остальную территорию страны власть Советов захватывала уже в ходе Гражданской войны.

– А что вы скажете о роли Германии в организации октябрьского переворота?

– Финансировалась ли партия большевиков Германией? Возможно. Огромные тиражи газет, листовок стоили денег. И вполне возможно, что, пропуская Ленина в Россию, германское правительство, разведка прекрасно понимали, что таким образом они решают многие свои проблемы. И Брестский мир еще раз подтвердил правильность их намерений. Я это и в прошлый раз говорил, и еще раз повторю: в любом перевороте всегда стоит искать интересантов за рубежом.

Но при этом я продолжаю с уважением относиться к Ленину – он из плеяды государственных деятелей, которых объединяет идея построения нового общества: Петра I, Павла I, Александра III, Сталина. Никто из них не думал о себе, не воспринимал власть как самоцель. Никто из них не работал на себя.

Сколько лет должно пройти, чтобы дети в школе могли хоть чуть-чуть объективно оценить, что произошло в 1917 году, что произошло в 1991-м? Это даже не вопрос наличия документов – должно пройти время, чтобы окончательно успокоились эмоции, чтобы потомки могли непредвзято оценить исторические события. Поэтому у нас еще очень нескоро сумеют оценить роли и Николая, и Сталина, и Горбачева, и Ельцина. Со всеми их достижениями и ошибками. Если человек судьбой выдвинут на роль руководителя огромной страны, он перестает быть обычным человеком со слабостями. В своих решениях, в своих шагах он становится самодержцем и вседержителем. Другое дело – справится ли он с этой ролью…

Цифры и факты

Социальные блага в дореволюционной России

Пенсионное обеспечение. К 1914 году право на пенсию по выслуге лет имели чиновники всех классов, канцеляристы, офицеры, таможенники, жандармы, учителя школ, преподаватели вузов, ученые, инженеры всех казенных заводов, врачи, медперсонал всех казенных больниц, рабочие казенных заводов и железной дороги.

Пенсия в размере полного оклада полагалась тем, кто проработал на одном месте 35 лет. Пенсию в 50 % своего оклада получали проработавшие на одном месте не менее 25 лет. При этом возрастного ценза, когда человек мог отправиться на пенсию, в Российской империи не было. Люди знали, что, отработав от 20 до 30 лет, можно рассчитывать на пенсию до 2/3 оклада, а со стажем 10–20 лет – до 1/3 оклада.

Если пенсионер умирал, его семья (вдова, несовершеннолетние дети) продолжали получать пенсию. Исключение составляли только те случаи, когда мужчина погибал на дуэли – в этом случае семья лишалась материальной поддержки.

Бесплатная медицина. После введения в 1864 году земского самоуправления для некоторых губерний на земства была возложена забота о народном здравоохранении. С появлением земской медицины изменилось представление о роли медиков: от врача или фельдшера, продающего услуги за деньги, до медицины как социальной службы.

Развитие земской медицины привело к увеличению количества фельдшеров и врачей на селе. Там создавались подобия современных ФАПов: стационар на 5–10 коек, амбулатория, родильное и сифилитическое отделения (сифилис был пятой по распространенности инфекцией).

К 1910 году в европейской части России было создано 2686 врачебных участков, на службе у земств состояло 3100 врачей, при этом каждый обслуживал в среднем участок радиусом примерно 17 верст, где проживало до 28 тысяч человек.

Создавались подобные учреждения и в городах, при фабриках и заводах. Закон, обязавший фабрикантов уделить внимание медицинскому обслуживанию своего персонала, появился лишь в XX веке благодаря начавшемуся революционному движению.

Всеобщее образование. А вот образование в дореволюционной России носило преимущественно сословный характер и было доступно не всем. Работали земские начальные школы, интеллигенция учреждала школы для детей рабочих. Но, по данным 1911 года, в России в процентном соотношении с численностью населения была самая низкая грамотность по сравнению с другими европейскими странами.

Справка «В»

Александр Жигжитов – учитель истории владивостокской муниципальной школы № 60, победитель городского конкурса «Учитель года – 2017» и наш постоянный собеседник в исторических диалогах.

В мартовском выпуске журнала «Российская история» за 2011 год историк Максим Оськин в статье «Продовольственная политика России накануне февраля 1917 года: поиск выхода из кризиса» пишет: «В целом хлебный ресурс Российской империи к весне 1917-го составил около 3793 млн пудов хлеба при общей потребности страны в 3227 млн пудов».

«Манифест об усовершенствовании государственного порядка», подписанный 17 октября 1905 года Николаем II, даровал: свободу совести, слова, союзов и собраний; допуск к выборам различных слоев населения независимо от сословий; утверждение Госдумой издаваемых законов. В итоге самодержавие в России сменила конституционная монархия. Однако манифест 1905 года, несмотря на свою прогрессивность, не изменил коренным образом ситуацию в стране.

Брестский мир – сепаратный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 года в Брест-Литовске представителями Советской России и центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарии). Ознаменовал поражение и выход России из Первой мировой войны.



